‘Verklaring tegen kernoorlog kan startsein zijn voor actie’

Een kernoorlog „kan niet worden gewonnen en zou nooit moeten worden uitgevochten”. Het vermijden van een oorlog tussen de vijf kernwapenmachten beschouwen de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad dan ook als „een van onze voornaamste verantwoordelijkheden”. China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten brachten daarover maandag een gezamenlijke verklaring naar buiten.

Hierover was maandenlang overlegd, liet een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. In het document wordt teruggegrepen op een uitspraak die de slogan werd van de eerste topontmoeting tussen Ronald Raegan en Michail Gorbatsjov, die in 1985 in Genève spraken over internationale diplomatie, de wapenrace en de verwoestende uitkomst van een nucleaire oorlog tussen de Koude Oorlog-rivalen de VS en de Sovjet Unie.

De verklaring grijpt terug op sleutelontmoeting van Reagan en Gorbatsjov

De publicatie maandagavond had moeten samengevallen met de start van het internationale overleg van de ondertekenaars van het internationale Nonproliferatieverdrag (NPT). Die conferentie werd wegens de coronapandemie voor een tweede keer uitgesteld. Dat de vijf kernwapenmachten deze verklaring blijkbaar „achter de hand hadden”, vond onderzoeker Oliver Meier, die zich voor het onderzoeksinstituut voor vrede en veiligheid IFSH in Hamburg specialiseert in ontwapening, „lichtelijk verbazend”, vertelt hij aan de telefoon.

Hoe belangrijk is deze verklaring?

„Dit is een positieve stap. Veel mensen denken wellicht dat allang door iedereen werd verondersteld dat het gebruik van kernwapens alleen verliezers kent. Maar deze vijf kernmachten zijn het lang oneens geweest over een gezamenlijke formulering. De afgelopen jaren werden kernwapens steeds zichtbaarder op het internationale toneel en discussies over veiligheid en de arsenalen werden uitgebreid. Onder president Trump leken de VS hun nucleaire arsenaal te beschouwen als een belangrijke troef tegen eventuele vijanden. Met deze verklaring publiceren de vijf kernmachten een opvatting die meer in lijn ligt met het Nonproliferatieverdrag dat zij hebben ondertekend.”

Maar de landen doen hun kernwapens niet in de ban?

„In de verklaring herhalen de vijf dat zij een defensieve rol zien voor nucleaire wapens in het afschrikken van agressie. Zo worden oorlogen afgewend, zeggen zij. Aan dat idee houden kernmachten vast.”

Meier verduidelijk: „De verklaring gaat vooral over de nucleaire doctrine”, het beleid waarin de strategie voor de nucleaire arsenalen is vastgelegd. „Deze woorden zijn pas echt belangrijk als blijkt dat ze een startpunt vormen voor acties waarmee het risico op de inzet van kernwapens wordt verkleind, of zelfs de kernwapenarsenalen worden gereduceerd. Er zouden nieuwe verdragen moeten worden gesloten over ontwapening.”

China, Rusland, Frankrijk, het VK en de VS zijn niet de enige landen met nucleaire wapens. Moeten andere landen zich iets van deze verklaring aantrekken?

„Deze ‘P5’ hebben een status aparte, omdat zij stellen zich aan het Nonproliferatieverdrag te willen houden en in dat kader te willen werken aan ontwapening. Juist omdat ze zichzelf binnen dat raamwerk stellen, kunnen ze worden aangesproken op de gedane beloftes. In die zin biedt de verklaring een kans om hun welwillendheid te toetsen: wat ga je écht doen?

„Voor Israël, Noord-Korea, India en Pakistan ligt dat anders. Israël geeft niet publiekelijk toe dat het kernwapentechnologie heeft. India en Pakistan zijn om diplomatieke en politieke redenen erg kritisch over het internationale verdrag, terwijl Noord-Korea stelt dat het nog altijd bij de club ondertekenaars hoort. Om al die verschillende politieke redenen is het zeer onwaarschijnlijk dat de namen van deze vier ook onder deze nieuwe verklaring te plakken zouden zijn.”

Hoe moeten we de verwijzing naar het duo Reagan-Gorbatsjov zien?

„Als de keuze voor deze formulering niet alleen technisch, maar ook diplomatiek of historisch bedoeld is, zou dat heel mooi zijn. De ontmoeting tussen die twee presidenten was misschien wel het belangrijkste keerpunt in de Koude Oorlog. Terugkijkend noemen we dat hét moment waarop de twee landen serieus in gesprek gingen over ontwapening en de wederzijdse controle daarop. Hopelijk kunnen we over een paar jaar zeggen dat deze recente verklaring ook het startsein was van een nieuwe reeks stappen om het risico op een kernoorlog te verminderen. ”