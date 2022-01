Veel denken maakt het leren van een taal moeilijker

Kleine kinderen leren makkelijk hun taal, juist omdát hun mentale capaciteiten nog niet volgroeid zijn. Dit is de conclusie uit een experiment waarin volwassenen die minder goed kunnen nadenken snéller vaak herhaalde ‘woordjes’ oppikken uit een stroom van verder willekeurige klanken.

De proefpersonen kregen een lange stroom lettergrepen (...be ta ro go di tu pi ro go la bu da ku pa di ta go la bu be ak uk go...) te horen terwijl ze naar een geluidloze natuurfilm zaten te kijken. Juist de cognitief minder wakkere proefpersonen bleken daarna in een test zich vaker te herinneren dat bijvoorbeeld de driesyllabige combinatie golabu in de reeks relatief vaak voorkwam, zo schrijft een internationaal team van taalkundigen onder leiding van Eleonore Smalle (Universiteit Gent) deze week in de PNAS.

Het experiment is een nabootsing van de manier waarop – volgens veel taalkundigen – kinderen hun taal oppikken: door het (onbewust) opmerken van allerlei statistische regelmatigheden in de gesproken klanken om hen heen. In de experimenten was bij een deel van de bijna honderd proefpersonen de cognitieve alertheid kunstmatig verlaagd. Bij het ene experiment werd bij hen direct voorafgaand aan het experiment een deel van het brein tijdelijk verzwakt met sterke magneten: de linker dorsolaterale prefrontale cortex, een belangrijk coördinatiecentrum voor bewuste functies als planning, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en abstract denken. Bij het andere experiment moet een deel van de proefpersonen vooraf mentaal vermoeiende testjes doen.

Patiënten met korsakov

Dat de ‘tijdelijk cognitief gehandicapten’ beter scoorden in ‘taal ontdekken’ maakt volgens de onderzoekers duidelijk dat het bewuste geheugensysteem en andere cognitieve controlesystemen echt in de weg kunnen zitten van de onbewuste meer ‘wilde’ statistische leermechanismen die bij taalverwerving bij kinderen een belangrijke rol spelen.

En ook de directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, de Nijmeegse hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Peter Hagoort, die niet bij dit onderzoek betrokken was, ziet erin een „tamelijk overtuigend” bewijs dat die cognitieve controle niet nodig is om statistische patronen uit de omgeving op te pikken. Hijzelf heeft een paar jaar geleden vergelijkbaar onderzoek gedaan met korsakovpatiënten die ondanks (of dus beter gezegd: dankzij) hun falende bewuste geheugen, er béter in slaagden om impliciete grammaticale structuren op te pikken. Dat onderzoek werd gedaan met verborgen patronen in plaatjes die de proefpersonen moesten beschrijven. Hagoort: „Als die cognitieve controle inderdaad niet nodig is, zou het de moeite waard zijn dezelfde taalstucturen ook tijdens slaap aan te bieden. Daarbij is cognitieve controle ook grotendeels uitgeschakeld.” Hagoort betwijfelt of het onderzoek direct praktisch nut heeft voor volwassenen. „Bij het leren van een tweede taal heb je zelden te maken met een herhaling van dezelfde reeks woorden.”

De uitkomst van dit experiment sluit duidelijk aan bij eerder onderzoek, zo mailt desgevraagd ook Heike Behrens. Zij is hoogleraar cognitieve taalkunde en taalverwerving aan de Universiteit van Basel en niet bij dit onderzoek betrokken. En dat er veel van dit soort onderzoek is, is geen wonder, merkt ze droogjes op, „want patroonherkenning en statistisch leren vormen slechts één van de vele factoren in taalverwerving, maar het is de factor waarmee je relatief makkelijk kan experimenteren.”

Volwassenen blijken juist béter taal te leren dan kinderen, in minder tijd

Er zijn nog genoeg andere factoren die het volwassen makkelijker zouden kunnen maken. Behrens herinnert zich nog een Nijmeegs onderzoek uit de jaren negentig: „Studenten gingen makkelijker in hun tweede taal praten nadat ze een glaasje drank op hadden. Door minder inhibitie en meer zelfvertrouwen.” Maar: als ze méér dronken verdween dat effect weer, door het algemene cognitieve verval dat te veel alcohol nu eenmaal veroorzaakt.

Volgens Behrens past het nieuwe PNAS-onderzoek inderdaad perfect binnen de al decennia bestaande ‘less is more-hypothese’. Die houdt onder meer in dat kinderen zo goed woordjes kunnen herkennen, juist omdát ze een kleiner werkgeheugen hebben waardoor ze in klank stromen automatisch op kleinere segmenten focussen. Maar op het belang van dat kleinere geheugen is ook kritiek, juist omdat veel volwassen op een heel bijzondere manier tegen jonge kinderen spreken waarin de aparte woorden worden benadrukt.

Kinderen doen er jaren over

En precies dat steeds grotere inzicht in de complexe omgeving waarin taallerende kinderen opgroeien brengt Behrens tot een verrassend slotcommentaar. Want zíjn die kinderen eigenlijk wel zo goed in het leren van taal? „Nee, het is nu steeds duidelijker dat volwassenen béter taal leren, in minder tijd. En dat komt omdat altijd is onderschat hoe lang kinderen eigenlijk over taalverwerving doen, jaren! En kijk naar de omstandigheden waaronder volwassenen een taal leren. Niet alleen besteden ze er veel minder tijd aan dan kinderen, maar hun aanbod in die vreemde taal is in kwaliteit en hoeveelheid veel slechter dan van kinderen. Ouders besteden zo veel taalaandacht aan hun kind! En meestal weten de ouders ook precies welke taalsteun hun kind nodig heeft en ze géven die steun ook, keer op keer. Aan de vele kinderen met een taalachterstand zie je dat dat ook lang niet altijd goed gaat.”

Ook het succesvol verwerven van een twééde taal, dat kinderen ook zo snel zouden kunnen, is sterk afhankelijk van de omstandigheden. „Waarom zou anders taalachterstand bij migrantenkinderen zo’n probleem zijn?”