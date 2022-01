Rellen bij demonstraties in Kazachstan tegen gestegen lpg-prijzen

In Kazachstan zijn dinsdag rellen uitgebroken bij demonstraties tegen de regering. In de grootste stad van het land, Almaty, heeft de politie traangas en flitsgranaten ingezet om demonstranten er onder andere van te weerhouden het kantoor van de burgemeester te bestormen. Dat melden internationale persbureaus. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Volgens Reuters leek de politie het centrale plein in Almatay dinsdagavond laat onder controle te hebben.

Het is de derde dag van grote protesten in Kazachstan. De demonstranten protesteren tegen de gestegen gasprijzen, waar veel auto’s in het land op rijden omdat het goedkoop is. De prijzen zijn verdubbeld van 60 tenge per liter (0,12 euro) naar 120 tenge (0,24 euro). De protesten begonnen in de westelijke, olierijke stad Zjanaozen en hebben zich vervolgens verspreid over het land. Dat is opmerkelijk, omdat er weinig wordt gedemonstreerd in Kazachstan. Voor demonstraties is toestemming nodig en die wordt zelden gegeven.

President Kassym-Jomart Tokajev heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen voor Almaty, en de westelijke provincie Mangystaj. Die geldt twee weken lang. Tokajev waarschuwde de demonstranten om geen militaire en regeringsgebouwen aan te vallen. „De regering zal niet vallen”, zei hij. „We willen geen conflict, maar wederzijds vertrouwen en dialoog.” Hij kondigde aan de prijsverhogingen deels terug te draaien.