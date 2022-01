Recordaantal migranten stak vorig jaar het Kanaal over naar het VK

Een recordaantal migranten is afgelopen jaar het Kanaal overgestoken om vanaf Frankrijk het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Justitie, meldt persbureau AFP dinsdag. Zeker 28.395 migranten wisten in 2021 in bootjes de Engelse kust te bereiken, een verdriedubbeling ten opzichte van een jaar eerder (ruim 8.400).

De afgelopen jaren is het Kanaal, de zeestraat tussen Frankrijk en het VK, onder migranten een steeds populairdere route om de overkant te bereiken. Voor 2018 probeerden migranten vaker om verstopt in vrachtwagens naar Engeland af te reizen, maar de beveiliging tegen dat soort praktijken is sindsdien sterk opgeschroefd.

Alleen al afgelopen november stapten bijna 6.900 mensen vanuit Frankrijk in bootjes naar het VK, ondanks de sterke stroming en het ijskoude water. Met name op 11 november maakten velen de oversteek. Zeker 1.185 migranten reisden die dag over het Kanaal naar Engeland; niet eerder waren dat er zoveel op één dag. Dat de tocht niet zonder risico’s is, werd ruim een week later dramatisch duidelijk. Zeker 27 migranten kwamen om het leven toen het gammele bootje waarin zij zaten, zonk. Het was voor zo ver bekend het dodelijkste incident tot nu toe op het Kanaal.

De problematiek op het Kanaal zorgt voor spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Britten vinden dat Parijs ondanks financiële steun te weinig doet aan preventie. De Fransen ontkennen die lezing en kaatsen de bal terug: volgens hen willen zoveel mensen naar het VK omdat ze daar moeiteloos illegaal zouden kunnen werken. De onenigheid tussen de landen lijkt bovendien voorlopig nog niet voorbij. De Britten verwachten niet nog voor de Franse verkiezingen in april een akkoord te zullen bereiken over de kwestie, meldde The Sunday Times eerder deze week.

