Rechter beslist dat e-mails van journalist omroep L1 mogen worden doorzocht

Een onderzoeker van de Ondernemingskamer (OK) mag e-mails van een journalist en twee medewerkers van de Limburgse publieke omroep L1 laten doorzoeken. Dat blijkt uit een beslissing van de OK van 7 december, waar dagblad De Limburger dinsdag over schrijft.

Dat een rechter toestemming geeft voor het doorzoeken van communicatie van een journalist is uitzonderlijk, omdat journalisten wettelijk recht hebben op bescherming van hun bronnen. De raadsheer-commissaris van de OK staat het doorzoeken van de e-mails toe, omdat er bedrijfsgegevens van L1 naar andere media zouden zijn gelekt. Het zou gaan om documenten die een rol spelen in de machtsstrijd die sinds 2020 bij L1 speelt.

De OK-onderzoeker mag van de raadsheer-commissaris niet zelf door de betreffende L1-mailboxen grasduinen, dat zal een ICT-medewerker van de omroep gaan doen. Er zijn vier strikt afgebakende periodes in 2020 en 2021 vastgesteld die onderzocht mogen worden. De medewerker wiens e-mails zijn doorzocht wordt achteraf op de hoogte gebracht, waarna hij of zij bij de raadsheer-commissaris van de OK bezwaar kan aantekenen tegen het inzien van de berichten.

Bij L1 spelen al langer interne problemen. De raad van commissarissen stapte in april 2021 naar de OK, vanwege een vertrouwensbreuk die tussen het personeel en de ondernemingsraad was ontstaan. De OK besloot daarop dat er een onderzoek moest komen naar het beleid en de gang van zaken bij L1.

In juni 2021 stuurde de raad van commissarissen directeur-bestuurder Peter Elbers naar huis, nadat werknemers van de omroep hadden geklaagd over zijn „autoritaire” houding en een brandbrief hadden gestuurd over de „onhoudbare situatie op de werkvloer”. Vervolgens stapten in augustus drie leden van de raad van commissarissen zelf op.