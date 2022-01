Oudejaarsdag. Als ik ’s middags even aanwaai bij vrienden vraagt de dochter des huizes of ik er ’s avonds ook bij zal zijn. „Met een huis vol pubers… Geen denken aan”, grap ik. Waarop de puber verbolgen reageert: „Hé, maar dat is puberistisch!”

