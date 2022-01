Omikron beheerst stijgende cijfers

Het aantal positieve coronatests lag in de afgelopen week zo’n 35 procent hoger dan in de week ervoor, ondanks de lockdown. Gemiddeld testten dagelijks ruim 16.000 mensen positief, zo meldde het RIVM dinsdag in zijn weekcijfers. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de daling in de besmettingscijfers die eind november inzette. Ook het aandeel positieve tests steeg flink, van 23 naar 30 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames bleef dalen, maar die daling zwakt wel af. In de afgelopen week was de daling 14 procent, tegen 26 procent in de week ervoor. Ook de daling in het aantal IC-opnames zwakt af, met vergelijkbare percentages.

Alle Nederlandse regio’s lieten in de afgelopen week een stijging zien in het aantal besmettingen. Gemiddeld gaat het om 639 personen per 100.000 inwoners. Het hoogste aantal werd gemeld in Amsterdam-Amstelland, gevolgd door Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond. Limburg-Noord had het laagste aantal positieve testuitslagen.

De stijging in het aantal besmettingen komt vooral op het conto van twintigers, gevolg door tieners en dertigers. In de basisschoolleeftijd daalde het aantal besmettingen juist met ongeveer een derde. „Die daling is een duidelijk gevolg van de sluiting van de scholen, gecombineerd met de vakantie”, zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM. De sterke stijging onder de jongvolwassenen vindt ze niet verbazingwekkend: „We zagen ook bij eerdere golven dat de verspreiding in deze groep begint. Dit zijn de mensen met de meeste sociale contacten, óók tijdens een lockdown.”

Besmettingen in thuissituaties

Het bron- en contactonderzoek liet nog een ander lockdown- en vakantie-effect zien: het aandeel besmettingen tijdens bezoek in de thuissituatie verdubbelde, tot 30 procent. Zo’n 60 procent van de besmettingen vond vorige week plaats binnen het gezin, en nog maar 4,5 procent op het werk.

De vakantie schemert ook door in het aantal positief geteste mensen dat recent in het buitenland is geweest. In de afgelopen week was dat 6,5 procent, een ruime verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. Van deze mensen was bijna 20 procent in Oostenrijk geweest, 13 procent in Frankrijk, 11 procent in België en 11 procent in Duitsland. „Maar dat wil niet per se zeggen dat deze mensen het virus uit die landen hebben meegenomen”, nuanceert Van den Hof. „Ze kunnen het virus al bij zich hebben gehad, of binnen het reisgezelschap aan elkaar hebben doorgegeven.” Dan zou deze toename simpelweg weerspiegelen dat mensen met vakantie zijn geweest.

Het RIVM schrijft de snelle toename in het aantal positieve tests toe aan de besmettelijke Omikronvariant van het coronavirus, die sinds eind december in Nederland dominant is. In het Verenigd Koninkrijk kreeg deze variant zo’n twee weken eerder voet aan de grond dan in Nederland. Daar is het aantal besmettingen sindsdien flink aan het stijgen. Twee weken geleden was het aantal besmettingen per 100.000 inwoners vergelijkbaar met Nederland nu; op dit moment telt het Verenigd Koninkrijk dagelijks ruim het dubbele aantal nieuwe besmettingen per 100.000 mensen, namelijk zo’n 1.500.

Ook het aantal ziekenhuisopnamen neemt in het Verenigd Koninkrijk toe, maar minder snel dan tijdens eerdere golven. Opvallend genoeg zijn de IC-cijfers er al wekenlang stabiel. Kunnen we verwachten dat het daarom ook in Nederland zal meevallen met de ziekenhuis- en IC-opnamen? „Het is nog te vroeg om dat te zeggen”, zegt Van den Hof. „Omikron is nog steeds een relatief nieuwe variant, en ook in het Verenigd Koninkrijk is hij nog bezig zich uit te breiden.”

De eerste Britse cijfers komen uit Londen, een stad met een relatief jonge, diverse bevolking met veel mensen die al eerder geïnfecteerd zijn geweest. Hoe het virus zich in Nederland zal gedragen, met een andere bevolking, ander gedrag en andere maatregelen, is daarom moeilijk te voorspellen. „Wij zien in Nederland nu nog een daling in de opnamecijfers”, zegt Van den Hof, „maar daarbij gaat het nog grotendeels om de Deltavariant. We verwachten een stijging in het aantal opnames als Omikron de ouderen en de verpleeghuizen gaat bereiken.”

De boostercampagne zal die stijging waarschijnlijk dempen. Daarnaast lijkt het erop dat Omikron minder ziekmakend is dan Delta: labtesten laten zien dat het virus minder goed de longcellen infecteert en vooral in de bovenste luchtwegen blijft. Dat beeld komt overeen met meevallende ziekenhuiscijfers in het Verenigd Koninkrijk, en eerder al in Zuid-Afrika. Toch blijft Van den Hof heel voorzichtig. „Bij snel stijgende besmettingscijfers kan zelfs een lager percentage ernstige ziekte toch weer een grote druk op de zorg opleveren”, benadrukt ze. „En daarbij gaat het zeker niet alleen om de IC’s.”