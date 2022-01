Oeps.... ik ben minister. Wat nu? ‘Besef dat het kabinet met één mond spreekt’

„Totaal open zijn voor je ambtenaren” en op basis van die onderlinge „loyaliteit” je werk doen. Dat is het belangrijkste advies dat oud-minister Pieter Winsemius (VVD) zou willen meegeven aan de mensen die zonder politieke ervaring in het kabinet als minister aantreden.

Zelf werd de natuurkundige Winsemius op zijn veertigste minister in het eerste kabinet van CDA-premier Ruud Lubbers, begin jaren tachtig, afkomstig van adviesbureau McKinsey, en nieuw op het Binnenhof. Hij werd „min of meer geadopteerd” door CDA-minister Jan de Koning en die gaf hem enkele wijze lessen: dat hij het eerste half jaar beter geen grote interviews kon geven, omdat je dan nog te weinig weet en dus „de vragen niet begrijpt”. En nog een les: na anderhalf jaar moest hij z’n beleidslijnen voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wel te pakken hebben, want anders zou hij geen tijd meer hebben om het beleid uit te voeren. „Daar heb ik me strak aan gehouden.”

Winsemius geldt als een succesvol minister die belangrijke milieuwetgeving tot stand bracht, niet werd achtervolgd door een faux pas of schandaal en een redelijk goede relatie onderhield met het parlement. Zijn verklaring: „Mijn vader was topambtenaar geweest en die gaf mij een heel wijze raad: geef een ander de eer, als jij je zin maar krijgt.”

Lees meer over de vader van Pieter Winsemius: De Nederlandse topambtenaar die in Singapore bekender werd dan in zijn geboorteland

Het nieuwe kabinet is een min of meer gebruikelijke mix van insiders en buitenstaanders. Of buitenstaanders succesvol zijn, hangt af van iemands karakter, of iemand kennis van zaken heeft en beschikt over een natuurlijk gezag, maar ook van je portefeuille en de speelruimte daarin. „Er zijn genoeg mensen die zich als nieuwkomer ontwikkelen tot goede minister”, zegt hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak. Hij noemt als voorbeeld onder anderen D66’er Els Borst, acht jaar lang minister van Volksgezondheid.

Risico's oud-burgemeesters

De grootste risico’s lopen nieuwkomers op het Binnenhof in de omgang met het parlement. „Als je geen enkele politieke ervaring hebt, loop je de kans een aantal fouten te maken, die overigens niet catastrofaal hoeven te zijn”, stelt Joop van den Berg, emeritus hoogleraar politiek in Leiden en Maastricht en oud-lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. „Er zijn ministers geweest die bij wijze van spreken eerst een paar borrels moesten drinken voordat ze de Kamer in durfden. Maar het is minder moeilijk dan je denkt, als je er een beetje talent voor hebt.”

Waarschuwen doet hij niet zozeer ministers in spe als Robbert Dijkgraaf (D66) of Ernst Kuipers (D66), mensen die binnen hun vakgebieden hebben geleerd compromissen te sluiten, te besturen en coalities te smeden, maar eerder iemand als Franc Weerwind (D66), de huidige burgemeester van Almere. Van den Berg: „Burgemeesters denken vaak dat ze weten hoe het moet en zijn gewend dat als zij iets vinden, de ambtenaren meteen aan het werk gaan. Ze beseffen niet dat leiding geven aan een ministerie iets gans anders is. Ze moeten de instemming van anderen zien te vinden en bij grote beleidswijzigingen zeggen hun ambtenaren: praat u eerst eens informeel met een paar collega’s en Kamerleden. Ik vind het vervelend om namen te noemen, maar er zijn nogal wat burgemeesters die als minister met iets te veel optimisme begonnen en niet erg geslaagd zijn.”

Uitglijders Heinsbroek en Plasterk

Wat je als nieuwkomer bovendien moet beseffen, stelt historicus Bert van den Braak, is dat het kabinet met één mond spreekt en dat een minister niet zomaar over van alles en nog wat een mening kan verkondigen. Voormalig onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA), in 2007 een nieuwkomer, waagde het ooit zich in het openbaar te verbazen dat Hitlers Mein Kampf overal op internet te vinden was maar in de boekhandel niet mocht worden verkocht. Dat kwam hem op kritiek in de ministerraad te staan, want dat verbod viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Berucht zijn uitlatingen van LPF’er Herman Heinsbroek, die twintig jaar geleden als minister van Economische Zaken regelmatig het beleid van collega’s op de hak nam. Heinsbroek kreeg het aan de stok met zijn collega-minister en partijgenoot Eduard Bomhoff; uiteindelijk traden ze allebei af.

Lees ookVeel nieuwe gezichten, maar gedurfd zijn de keuzes voor de nieuwe ministersploeg niet

Tenslotte is het zowel voor nieuwkomers als insiders op het Binnenhof van belang om te werken aan een goede reputatie. Waar Pieter Winsemius een broertje dood aan heeft, is de traditie van voorlichters om hun ministers in de media te „profileren”, iets wat zestien jaar geleden, toen hij enkele maanden inviel als minister, ook al gebruikelijk was. „Communicatie om de minister uit de wind te houden, dat is volstrekt fout. Dan ga je als minister verkeerde dingen doen. Dan ben je niet meer met je beleid bezig.” Hoe authentiek de opvatting van Winsemius ook klinkt, begrijpelijk is natuurlijk wel dat voorlichters hun ministers tegen de buitenwereld willen beschermen. Voor je het weet sta je niet bekend om je schitterende beleid maar om die ene publieke uitglijder. Pijnlijk was een optreden op televisie van minister Ella Vogelaar (PvdA) die in 2008 minutenlang werd achtervolgd door een hinderlijke journalist en weigerde hem te woord te staan.

Overigens moeten we de nadelen van onervarenheid in de politiek niet overdrijven. Winsemius: „Er wordt wel gezegd dat politici die minister worden de weg weten in het parlement. Dat klopt natuurlijk. Toen ik voor het eerst in het gebouw van de Tweede Kamer kwam, zag ik dat je bovenaan een trap naar links of naar rechts kon gaan. Ik wist niet welke kant ik op moest. Dat was gênant.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven