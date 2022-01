‘NPO-fonds voor onafhankelijke makers moet blijven bestaan’

Ester Gould (46) maakte samen met Sarah Sylbing de 7-delige documentaireserie Klassen, over kansenongelijkheid op scholen in Amsterdam-Noord.

‘Mijn grootste wens voor 2022 is dat de bioscopen deze pandemie overleven; er gaat niets boven het collectief beleven van een film in een donkere zaal.

„Waar ik me zorgen over maak is het voortbestaan van het NPO-fonds, dat onder andere onze serie Klassen financieel mogelijk heeft gemaakt. In Nederland bestaat de onafhankelijke filmsector dankzij de budgetten en de tijd die filmmakers krijgen van dit fonds en het Filmfonds. De NPO zegt dat de 16 miljoen voor artistiek hoogwaardige films en series gewaarborgd blijft, maar wil het fonds afschaffen dat werkt met roulerende commissies van zelfstandige makers. Het blijft afwachten, maar ik ben er niet gerust op dat NPO-programmeurs begrijpen hoe belangrijk die onafhankelijkheid is. Het lijkt een subtiel verschil – geld is geld – maar draait om de vraag waar het creatieve vuur zit: bij zelfstandige makers of op de tekentafels van het Mediapark.

„Een verandering in de Nederlandse filmwereld van de afgelopen tijd waarvan ik hoop en denk dat hij zal blijven duren, zijn de serieuze pogingen om diverser te worden. Ik was scriptcoach van de openingsdocumentaire van IDFA dit jaar, Four Journeys van Louis Hothothot. Hij is een Chinese filmmaker die in Amsterdam woont. Dat zo’n stem nu onderdeel uitmaakt van het Nederlandse filmlandschap, vind ik geweldig. Al is dit slechts het begin van de noodzakelijke verandering. Belangrijk is wel dat het begrip diversiteit breed wordt ingevuld, van een Aziatische stem tot een uit Noordoost-Groningen.

„Wat ik trouwens enorm waardeer aan Four Journeys is Hothothots poging een eigen filmtaal te ontwikkelen. Hij experimenteert met tekst, audio en grafische montagetechnieken. Ik vrees soms dat de Nederlandse film- en televisiewereld te veel redeneert vanuit de angst voor mislukking. Wie risico zegt te nemen moet de kans op een mislukking accepteren. Of je Hothothots film geslaagd vindt of niet, het is een poging om cinema te maken. En dat moeten we met z’n allen als filmmakers blijven doen.”