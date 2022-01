Nieuwjaarsspecial: wordt alles duurder in 2022?

Prijzige energiecontracten, duurdere benzine aan de pomp en een stijgende inflatie. 2022 belooft een interessant en vooral duur jaar te gaan worden. Maar hoe beïnvloeden die prijsstijgingen de wereldeconomie? Wat kunnen overheden en centrale banken doen om rampscenario’s te voorkomen? En in hoeverre gaan we dit voelen in onze eigen portemonnee?