Nieuwe ministers en Haagse modegrillen

Veel aandacht kreeg het niet - maar het boeiendste bericht in de slotweken van 2021 kwam van reporter Jesse Frederik van De Correspondent. Wat bleek: onder degenen die vorig jaar door Financiën zijn erkend als gedupeerden van de Toeslagenaffaire bevinden zich ook mensen die eerder opdoken in het strafrechtelijk onderzoek naar de Bulgarenfraude.

Een pijnlijke botsing van Haagse realiteiten. De Bulgarenfraude kwam in 2013 aan het licht toen Brandpunt in een Bulgaars dorpje mensen filmde die Nederlandse kinderopvangtoeslag pinden. De Kamer eiste een hardere fraudeaanpak, het kabinet zegde dit toe. Vanaf 2017 toonden RTL Nieuws en Trouw aan hoe de aanpak was ontspoord, waardoor mensen al na een administratief foutje de vernieling ingingen.

Volgende week is het een jaar geleden dat Rutte III hierover viel. Gedupeerden kregen ruime schadevergoeding toegezegd - hoewel één Kamerlid meteen waarschuwde voor overcompensatie: Pieter Omtzigt. De kosten, in 2020 geraamd op 500 miljoen euro, waren eind vorig jaar opgelopen tot 5,5 miljard euro. Nu blijkt zelfs het ongerijmde waar: tussen de daders van 2013 zaten ook mensen die volgens de definities van 2021 slachtoffer zijn.

En je gunt elk slachtoffer het allerbeste, dat is het punt niet, maar hier speelt een elementair tekort van de politieke cultuur. De neiging om onrecht uit de actualiteit te vertalen in absolute helderheid – in 2013 alle Bulgaren volmaakt fraudeur, in 2021 alle slachtoffers volmaakt slachtoffer – maakt dat stemmingswisselingen het in Den Haag te vaak winnen van klassieke waarden als rechtsgelijkheid of wetgevingskwaliteit.

Wat onjuist is moet meteen worden aangepakt. Je zag het eerder ook in discussies over de Groninger gaswinning, migratie, Europa of corona. Het kloeke besluit van vandaag wint het van de mogelijk nare gevolgen later.

En als je de 29 bewindslieden die volgende week beginnen in Rutte IV iets toewenst, is het dat zij zich bewust zijn van dit Haagse manco – en zich ertegen wapenen.

Je kunt op allerlei manieren sceptisch zijn over Rutte IV. Maar het goede van nieuwe bewindslieden, of oude bewindslieden met een nieuwe functie, is dat zij nog verwachtingen kunnen hebben. Hoop op vooruitgang. Het geeft ze kansen het vertrouwen in de politiek te herstellen.

Dit vereist dan misschien wel dat ze in deze crisistijd onmodieus standvastig zijn. Dat zij niet, zoals voorgangers, van de ene hype naar de andere hollen, maar aantonen dat ze de kunst van het regeren verstaan: dat zij het verschil tussen een modegril en houdbare beslissingen voor de lange duur meteen herkennen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.