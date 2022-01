Neem mij niet serieus, ik schrijf vanuit de gootsteen

Voor zesenhalfduizend euro kun je online een brief kopen van de Duitse dichteres Else Lasker-Schüler. ‘Liebes Fräulein!’ Zo begint de brief en alleen dat al lijkt me geld waard. Vanuit een kuuroord in Loschwitz schrijft Lasker-Schüler in 1896 op zevenentwintigjarige leeftijd een brief aan Anna Kritlzer in Barmen.

Dat ik de brief best graag bij mij aan de muur zou hangen, is vanwege de openingszin. „Bij kaarslicht, met een ongeoorloofd snoepje in mijn mond, zit ik U in het late uur te schrijven.” Bei Kerzenlicht mit unerlaubtem Bonbon im Mund: de zin blijft maar door mijn hoofd spoken. Er zit iets dreigends in, iets grensoverschrijdends. In gedachten zie ik strenge diëtisten door de onverlichte gangen van het kuuroord sluipen om verboden suikers te traceren.

Diëtetiek is een kinderachtig vak. Het roept althans, net als ethiek, kinderachtig gedrag in mensen wakker. Het zal de diëtisten in wezen een rotzorg zijn wat Else midden in de nacht zit te eten bij kaarslicht. Maar de jonge auteur moet er toch iets van maken dat ze voor haar eigen bestwil in een kuuroord verblijft en daarom verzint ze een regime van verboden. Het snoepje mag niet, zegt ze, het is ongeoorloofd; des te lekkerder dus. Goede openingszin ook.

Lasker-Schüler is overigens niet de enige briefschrijver die haar positie maar meteen duidelijk maakt, zo met die ongeoorloofde bonbon in haar mond. Op 13 februari 1842 schrijft Charles Dickens aan Samuel Ward: „Ik schrijf dit met mijn handen in een kom water. Ik ben bezig me te scheren voor ik de deur uitga.”

Later zal Else Lasker-Schüler een beroemd schrijver worden van proza en poëzie, een excentrieke exponent van het expressionisme, ze zal onophoudelijk teloor gaan en van land naar land verhuizen, maar nu zit ze nog in een Duits sanatorium aan juffrouw Kritzler te schrijven. Ze schrijft dat drie jonge mannen in het kuuroord smachten naar juffrouw Kritzler, vooral Herr Pastor, die sinds haar vertrek bedroefd door de bossen dwaalt.

Nu snapt de lezer waarom de brief met het overtreden van de regels begint. Else heeft met Herr Pastor gesproken en het is haar duidelijk geworden dat die veel van juffrouw Kritzler houdt. „Natuurlijk spraken we het woord niet uit.” Nee, natuurlijk spraken ze het woord niet uit, tussen beleefde kuurgasten is liefde een verboden woord, een illegaal snoepje. Alleen de literair auteur, met haar literaire indiscretie, is losbandig genoeg om haar tanden er toch in te zetten.

Ik lees de brief van Lasker-Schüler verlekkerd. De vriendschappelijke brief is een vleselijk genre; briefschrijvers verschijnen erin op hun allerhuiselijkst. Hun allermenselijkst ook. Charles Dickens, lees ik ergens, schetste als briefschrijver graag zijn fysieke omstandigheden om zijn lichamelijkheid en onbetrouwbaarheid te accentueren. In 1867 scheef hij aan boord van een schip aan Georgina Hogarth: „Ik schrijf dit met grote moeite, klemgezet in een hoek, en met mijn hielen net zo vaak op het papier als mijn pen.”

De schrijvers beschrijven hun positie – met hun handen in het water en een snoepje in hun mond – en dringen zichzelf daarmee krachtig aan de ander op. Subjectief, onbetrouwbaar en dientengevolge eerlijk. Geloof mij maar niet, suggereren ze, ik zit hier met mijn voeten op het papier. „Hier schrijft een gelukkige aan je op een schommelend schip”, schrijft Joop ter Heul aan haar vriendin Nettie. „Je denkt natuurlijk dat ik gek ben.”

Romanschrijvers hebben deze kunst handig van de briefschrijvers afgekeken. „Ik schrijf dit terwijl ik in de gootsteen zit”, beweert de Amerikaanse romanschrijver Dodie Smith in een fameuze openingszin. Geen comfortabele positie, voegt ze eraan toe, het ruikt er naar carbolzeep, maar het is de enige plek waar nog zonlicht is. Zo tempert ze meteen de verwachtingen van de lezer, want wat heb je nou helemaal aan een schrijver die in de gootsteen zit?

Neem mij maar niet al te serieus, zeggen de auteurs, ik ben het maar. Met een illegaal snoepje in mijn mond en mijn voeten onder de kraan. Serieuze mensen zitten nooit op het aanrecht, denk maar niet dat notabelen ooit op het kippenhok zitten te werken. Daarbuiten heerst de ernst, het regime van diëtisten en regelgevers, maar hier zit ik lekker in alle onredelijkheid mijzelf te wezen.

„Dear Mr. Knuckleboy, sir”, schrijft Dickens-personage Fanny Squeers aan de oom van Nicholas Nickleby. „Ik schreeuw hardop de hele tijd dat ik schrijf en mijn broer ook.” Het schreeuwen leidt haar nogal af bij het schrijven: ze hoopt dat het de fouten in de brief kan verklaren. Ik ben het maar, zegt de schrijver, met mijn onbetrouwbaarheid als mijn grootste troef.