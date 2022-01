‘Nederlandse series moeten gaan meedraaien in de wereldtop’

Achmed Akkabi (1983) is producent, schrijver en hoofdrolspeler van Videoland-serie Mocro Maffia. Het vierde seizoen gaat binnenkort van start.

‘Mijn wens voor 2022 is dat we als Nederlandse televisie-industrie eindelijk definitief de aansluiting vinden met de rest van de wereld. Vaak denken we alleen maar aan de Nederlandse markt. Maar daarmee kom je er niet meer: mede door de streamingdiensten is het speelveld zoveel groter geworden. We vragen ook te vaak: ‘Herkent de Nederlander zich hier wel in?’ Dat is een raar uitgangspunt. Maak gewoon iets wat goed is, dan herkent iedereen zich in het verhaal, óók buiten Nederland. Dat doen bijvoorbeeld Scandinavische series als The Bridge of The Killing al jaren goed.

„We maken in Nederland steeds meer en betere series. Ik kan natuurlijk vooral praten over Mocro Maffia, een entertainende serie waarin we het universele misdaadthema een actueel kantje geven. Die doet het heel goed in het buitenland: we hebben de serie verkocht aan Frankrijk, Duitsland, Rusland. Daarmee bewijzen we dat wij als Nederland kunnen meedraaien in de wereldtop. In het buitenland wordt Mocro Maffia vergeleken met Gomorra. Dat is een groot compliment, zeker als je je realiseert dat zo’n serie drie tot vier keer meer budget heeft dan wij. Tegelijkertijd bewijzen wij ook dat dat geen beperking hoeft te zijn. Wees je bewust van die beperkingen en maak het beste van het budget dat je hebt. De taal is geen barrière meer, het Spaanstalige Casa de Papel wordt ook overal ter wereld verslonden.

„Het is zeker een voordeel dat Mocro Maffia een meer diverse cast heeft dan de meeste Nederlandse series. In andere landen wordt ook weinig content gemaakt voor inwoners met een multiculturele achtergrond. Dus als ze dan wél een serie zien waarin ze zich herkennen, dan maakt het niet uit in welke taal dat is: dan gaan ze kijken.”

