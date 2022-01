Na een massa-ontslag begon deze hoofdredacteur met jonge journalisten een onafhankelijke Oekraïense krant

Olga Rudenko laat op haar telefoon een foto zien van de redactievergadering van de Kyiv Post op maandag 8 november. „Kijk, je ziet aan mijn houding hoe verbaasd ik ben. Dit is net nadat de hoofdredacteur ons had verteld wat er was gebeurd.”

Adnan Kivan, eigenaar van de Kyiv Post, koos op 8 november voor een radicale oplossing van zijn conflict met de redactie. Hij ontsloeg alle vijftig werknemers van de Engelstalige krant in Oekraïne. De krant, opgericht in 1995, was geliefd onder expats, diplomaten en bij mensen die het land volgen vanuit het buitenland, vanwege de kritische berichtgeving over economische en politieke ontwikkelingen in Oekraïne.

Rudenko (32) was adjunct-hoofdredacteur van de Kyiv Post. Inmiddels is ze hoofdredacteur van de Kyiv Independent, de online krant die dertig jonge journalisten in een paar weken tijd hebben opgericht. Onafhankelijk Engelstalig nieuws uit Oekraïne is noodzakelijk, zegt Rudenko, zeker nu een Russische invasie dreigt en Oekraïne een hoofdrol speelt in het wereldnieuws. Dus hadden de ontslagen redacteuren van de Kyiv Post haast met het lanceren van een opvolger. In een koffietentje in Kiev, schuin tegenover het parlementsgebouw, vertelt Rudenko over de journalistieke achtbaan waar ze zich in bevindt.

Lees ook deze analyse over de crisis rond Oekraïne

Een oligarch als eigenaar is een „tijdbom”, zegt Rudenko. „Zo’n eigenaar is riskant, want ze zijn grillig. Net als in Rusland kopen oligarchen media meestal omdat ze een podium willen, niet uit interesse in onafhankelijke journalistiek. Aanvankelijk ging het best goed met Kivan als eigenaar. Hij is een vastgoedmagnaat, afkomstig uit Syrië, die rijk werd met torens bouwen in Odessa in Zuid-Oekraïne. Hij kocht de Kyiv Post in 2018 en probeerde onze verslaggeving niet te beïnvloeden. Wel vonden we het vreemd dat hij bij de eerste ontmoeting met de redactie zei: ‘Zwijgen is goud’. Misschien vond hij ons te kritisch over de regering.”

In oktober zag de redactie een aankondiging op Facebook. Iemand uit de entourage van Kivan zei dat ze hoofdredacteur werd van een Oekraïenstalige versie van de Kyiv Post. De redactie wist niets van die plannen en eiste dat de benoeming op reguliere wijze zou verlopen. Kivan nam „wraak”, schrijft de redactie in een verklaring die meteen naar buiten ging, door iedereen te ontslaan. De Kyiv Post verschijnt nog steeds. „Alleen zes mensen van financiën en automatisering werken daar weer. Verder wilde niemand terug.”

Gedoneerde werkplekken

Drie dagen na het ontslag besloot de redactie onder een nieuwe vlag verder te gaan. Rudenko, toen nog in Chicago voor een journalistiek bijscholingsprogramma van drie maanden, werd gekozen tot hoofdredacteur. Om lezers te informeren kwam er meteen een dagelijkse nieuwsbrief. Sociale media worden volop ingezet. Een kantoor is er nog niet, ontmoetingen vinden plaats in gedoneerde werkplekken. Of, zoals vandaag, in het koffietentje.

Het enthousiasme van de jonge redactie – Rudenko: „Ik ben een van de ouderen, we hebben alleen een fotoredacteur van vijftig” – werkt aanstekelijk. Er kwam steun uit binnen- en buitenland. Na de slechte ervaring met een private eigenaar is financiële onafhankelijkheid een van de prioriteiten.

Gaat dat lukken? Rudenko denkt van wel. „De eerste twee jaar moeten we heel tijd steken in fondsenwerving. Sponsoring, crowdfunding, beurzen.”

Olga Rudenko overlegt met een medewerker op de tijdelijke redactie van het Engelstalige Kyiv Independent. Foto Anastasiia Vlasova

Het streefbedrag van 10.000 Britse pond („GoFundMe kan niet vanuit Oekraïne, via Londen is handig”) voor eenmalige donaties is al gepasseerd, de teller staat op ruim 12.000 pond. Bij de terugkerende donaties zorgen 662 ‘patrons’ nu voor 6.410 euro inkomsten per maand. Onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering, erkent Rudenko. „We hebben ook grote investeerders nodig, en we gaan commerciële projecten doen, waarbij wij content zullen leveren voor opdrachtgevers. Strikt gescheiden van de verslaggeving, natuurlijk.”

Naast donaties beschikt de Kyiv Independent over een ‘geheim wapen’ om financieel te overleven. Twee van de partners van consultant Jnomics uit Londen, gespecialiseerd in duurzame bedrijfsvoering voor mediabedrijven, zijn tijdelijk als algemeen en financieel directeur aan het jonge initiatief verbonden. Beiden werkten ooit voor de Kyiv Post en kennen de lokale omstandigheden goed. Rudenko: „Hun expertise is voor ons ontzettend waardevol.”

Journalistieke valkuil

Oekraïne bevindt zich in het oog van een geopolitieke storm. Dat is zichtbaar in het mission statement van de Kyiv Independent, waar „Ruslands oorlog tegen Oekraïne” als eerste onderwerp wordt genoemd. Het is ook zichtbaar in de tweets van redacteuren, die spreken over „onze soldaten” en „Eer aan Oekraïne”.

Luister ook naar deze podcast over de crisis rond Oekraïne

Kan een medium neutraal zijn in tijden van dreigende oorlog? Is patriottisme een journalistieke valkuil voor de Kyiv Independent? Rudenko vindt de terminologie in het mission statement een „goed punt”. „Daar moeten we op letten. Maar we pretenderen niet neutraal te zijn. Het klopt, we gaan niet naar het Russische ministerie van Defensie om te vragen waarom ze ons aanvallen. Tegelijk sluiten we onze ogen niet voor wat er mis is in ons land. Als er problemen zijn in het leger dan schrijven we daarover. Of als er problemen zijn met de schuilkelders in Kiev. We houden ons niet in.”

Er zijn meer kritische media in Oekraïne, maar de situatie is zorgelijk. President Zelensky is geen fan van onafhankelijke media. Recent liet hij alleen uitgenodigde media toe tot een persconferentie waarin hij een onbewezen samenzwering naar buiten bracht en media aanviel.

Rudenko: „Eigenlijk zei hij daar: zo kun je journalisten aanpakken. Dat was een heel verkeerd signaal, zeker in een land waar het klimaat al vijandig is voor media. Het is aan ons om daar iets tegenover te zetten.”