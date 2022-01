Geheime documenten over ‘n’ in pannenkoeken, en Rothschild, Rockefeller en Bernard nu openbaar

Voor archieftijgers is de eerste werkdag van het jaar een hoogtijdag. Bij het Nationaal Archief in Den Haag is het dan namelijk Openbaarheidsdag, het moment waarop stukken vrijkomen die tot dan toe niet voor iedereen toegankelijk waren. Sommige van die documenten lagen 75 jaar achter slot en grendel (denk aan zaken die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben), andere 25 (zoals bijvoorbeeld de notulen van de ministerraad). Professionele onderzoekers hebben belangrijk materiaal al eerder mogen inzien (bijvoorbeeld de ministerraadsnotulen uit 1996 voor het Srebrenica-rapport van het NIOD uit 2002), maar nu zijn deze stukken te bekijken voor elke Nederlander.

De lijst met de index van vrijgevallen archiefstukken alleen al was dit jaar een kleine 1.200 pagina’s lang. Hieronder de oogst van een dagje grasduinen.

Bernhard – Van Rockefeller tot Rothschild: allemaal 20 dollar

Wat geef je een man die alles al heeft? Voor die vraag zagen de leden van het Steering Committee van de Bilderberggroep zich geplaatst in 1971. Hun voorzitter Z.K.H. prins Bernhard werd zestig jaar oud en dat feestelijke feit wilden de Bilderbergers niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op de Bilderbergconferentie ontmoetten sinds 1954 vooraanstaande politici, zakenlui en andere prominenten elkaar om rustig van gedachten te wisselen over de toestand in de wereld. Tegenwoordig wordt nogal eens gedacht dat hier sprake is van een geheime wereldregering, maar de notulen van de voorbereiding van de conferenties maken meestal een vrij brave indruk.

Zo ook in 1971, de jaargang die nu is vrijgegeven. Prins Bernhard was dus jarig en de secretaris van het organisatiecomité besloot dat de man aan wiens brein de conferentie ontsproten was wel iets moois verdiende. Opvallend genoeg besloot hij daarvoor met de pet rond te gaan langs de machtigen der aarde met het verzoek of ze 20 dollar wilden storten op de rekening van de het organisatiecomité én een kaartje met een handtekening willen opsturen. Het idee was dat er een bos bloemen werd overhandigd, terwijl van het geld een mooi cadeau werd gekocht.

En – ongelooflijk maar waar – de archiefmap zit vol met deze kaartjes met krabbels én toezeggingen om het vorstelijke bedrag van 20 dollar in de pot te doen. Het gaat hierbij echt om de rijkste mensen ter wereld – baron de Rothschild, David Rockefeller – maar niemand voelde zich te goed voor dit gebaar. Met de bloemen kwam het wel goed, maar welk geschenk was het juiste voor de prins? De vrouw van een van de deelnemers had een leuk idee: laten we Bernhard een beeld van een olifant geven. Secretaris Ernst van der Beugel, hoogleraar in Leiden, dacht dit op zich een leuk idee was – ware het niet dat de prins al zoveel van deze dieren had. „Het reservoir olifanten is uitgeput.” Iedereen probeert altijd nieuwe voor hem te vinden, aldus Van der Beugel, „maar ik zou verbijsterd zijn als dat nog zou lukken.”

Uiteindelijk wordt gekozen voor „een zilveren object” waar de handtekeningen in kunnen worden gegraveerd. „Niet echt een spannend idee”, zucht de secretaris. „Maar het is een onmogelijke taak om de prins iets te geven dat écht nieuws is.”

Jappenkamp – De ‘oude vrouwen’ gaven zich op als prostituee, zodat meisjes gevrijwaard bleven

Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp bij Semarang, Nederlands-Indië, 1945. Foto Nationaal Archief

Jan de Mepper was zijn bijnaam, zijn echte naam was sergeant Kimura – en hij was de schrik van het vrouwenkamp Gedangan in Semarang, een stad aan de noordkust van Java. De Nederlandse vrouwen die het geluk hadden de oorlog overleefd te hebben, vertelden in 1946 afgrijselijke verhalen over hem aan een commissie die Japanse oorlogsmisdaden onderzocht.

Johanna Lebeau verklaarde dat Kimura „blijkbaar de opdracht had de vrouwen met een knuppel, riem of met de vuist in het gezicht te slaan”. Jan de Mepper meldde zich ’s ochtends in het kamp met de mededeling hoeveel vrouwen hij die dag ging slaan, aldus Lebeau: „Hij kwam dan inderdaad des avonds en sloeg dan ook werkelijk het genoemde aantal vrouwen, dusdanig dat er in de respectievelijke gezichten onderhuidsche bloeduitstortingen plaats hadden en de slachtoffers met buitengewoon dikke gezichten rondliepen.”

Jeanne Strous-Estourgie was één van die slachtoffers van Kimura. Ze was samen met haar zusje aan het oefenen op haar accordeon toen hij haar barak binnenstormde. „We kregen te hooren dat het geen manier was om muziek te maken in deze donkere tyden. (…) Na de boetepredicatie begon Kimura ons te slaan met de vuisten op het hoofd, waardoor wy veel pyn hadden.”

Toen Strous tegenwierp dat ze mocht oefenen van de kampcommandant, ontstak Kimura pas écht in woede. „Toen hem het slaan met de vuisten begon te vervelen, ging hy ertoe over, om ons met een stuk hout te slaan, op armen, beenen en heupen, zoodat wy lange tyd daarna nog pijnlijke ledematen hadden. Dit stuk hout van ongeveer 60 c.m. heeft hy tenslotte op myn rug stuk geslagen. Toen heeft hy een riem genomen en ons daarmee geslagen.”

Naast lichamelijke straffen, moesten de vrouwen in Gedangan ook vrezen gedwongen de prostitutie te worden ingevoerd. Ook de jonge meisjes in het kamp moesten op een gegeven moment voor de ‘keuringscommissie’ verschijnen. Toen de oudere vrouwen in het kamp hier lucht van kregen, brak de hel los, verklaarde Magdelana Peeters van Luyk. „Alle vrouwen moeders of niet (…) besloten geen enkel meisje het kamp uit te laten gaan. De auto’s stonden gereed, touwen gespannen, extra groote wacht en een heel stel Jappen, die het slachtvee zouden opbrengen. Alle vrouwen kwamen met stokken, gaspijpen enz. om het gevaar af te wenden. De Jappen liepen zwaaiend met klewang tusschen ons in, niemand week een c.m. Een geloei steeg op en allen stortten zich op de poort. (…) Gelukkig hebben we het gevaar kunnen afwenden, waarmee we onszelf plm. 1 1/2 jaar erge terreur op den hals hebben haalden, maar de meisjes GEDANGNAG waren gered.”

De ‘oude vrouwen’ van het kamp gaven zich hierna op als prostituee, zodat de meisjes gevrijwaard bleven. Sergeant Kimura is na de oorlog ter dood veroordeeld.

Spelling – Pronk hield van pannekoeken, maar niet met een tussen-n

Jan Pronk hield van pannekoeken, maar niet van pannenkoeken. We schijven 4 april 1996 en de ministerraad buigt zich over een voorstel om de spelling van de Nederlandse taal te wijzigen. Staatssecretaris Aad Nuis (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, D66) heeft een plan daartoe ingediend. Er komen nieuwe regels voor de tussen-n en tussen-s en een woord als croquet wordt officieel kroket.

Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) begint zijn bijdrage met de opmerking dat „de discussie over de schrijfwijze van taal in principe meer een zaak van terzake kundigen dan van politici” is, om daarna van wal te steken over zijn bedenkingen bij de spellingsherziening. Vooral de tussenklank is hem een doorn in het oog. De nieuwe regels zijn „niet logisch”. Dit zou kunnen leiden tot een „onverschillige houding bij taalgebruikers”.

Na Pronk valt de rest van de ministerraad over Nuis heen. Hans Dijkstal (Binnenlandse Zaken, VVD) vermoedt dat de Nederlandse Taalunie, het brein achter de hervorming, financieel baat heeft bij de nieuwe spelling omdat de licentie ervan aan uitgevers wordt verkocht. Gerrit Zalm (Financiën, VVD) stelt dat „de invloed van Vlaanderen bij de totstandkoming van het voorstel onevenredig groot is geweest”. Annemarie Jorritsma (Verkeer en Waterstaat, VVD) informeert naar „juridische mogelijkheden” om het hele plan tegen te houden.

Nuis antwoordt dat de wijziging een duidelijke „emotionele dimensie heeft” en verdedigt vervolgens het plan van de Taalunie. Hierna meldt Jan Pronk zich weer. Zijn eerdere opmerkingen waren „niet op emotionele overwegingen gebaseerd”, riposteert hij. Maar van de tussen-n moet hij nog steeds niets hebben. Kan de wijziging op dit punt niet worden aangepast? Nee, zegt nu ook minister Jo Ritzen (OCW, PvdA). En al helemaal niet omdat de Vlaamse regering om zo’n wijziging had gevraagd en hij de Vlamingen heeft afgewimpeld. Premier Wim Kok (PvdA) besluit de kwestie een week door te schuiven.

Jan Pronk laat op 11 april weten niet overtuigd te zijn door Nuis’ argumenten vóór de regels voor samengestelde woorden. Hij vraagt zich af of er in het contact met de Vlaamse ministers wel sprake was van „een open overleg”. Oftewel: zijn zij wel eerlijk voorgelicht over de standpunten rondom deze kwestie in de Nederlandse politiek?

Wim Kok geeft nu aan dat ook hij „thans de nodige aarzelingen bij het spellingsbesluit” heeft. Hij vond de bijdrage van Pronk „overtuigend”. Omdat er niets meer aan te passen valt aan het besluit, is de keuze beperkt: de wijziging invoeren óf afschieten. Omdat er al een miljoen nieuwe woordenboeken zijn gedrukt – de uitgevers waren er op tijd bij – is dat laatste eigenlijk geen serieuze optie. De ministerraad gaat daarom uiteindelijk akkoord. Ook Jan Pronk moet vanaf dat moment een pannenkoek bestellen.

Oorlogsheld – Testament van Herman Leus

Foto Nationaal Archief

Als ik sterf, geef het geld dan aan mijn moeder. Was getekend: sergeant Herman Leus, Londen 1 april 1944. Leus maakte zich op om gedropt te worden in bezet Nederland en wist dat zijn missie gevaarlijk was. Hij had een overeenkomst met de staat die voorzag in een uitkering van 15.000 gulden als hij kwam te overlijden.

Tien dagen nadat hij zijn testament had opgesteld, landde Leus ( alias Jacob Weerink, alias J.M. Wiemers, alias St Jude) met zijn radiozender in Noord-Brabant. Hij deed acht maanden belangrijk werk totdat hij in handen viel van de Duitse Sicherheitsdienst (SD). Op 8 maart 1945 kwam er een einde aan zijn leven toen hij samen met nog 116 verzetsmensen bij Woeste Hoeve werd gefusilleerd als represaille voor de moordaanslag op de Duitse politiechef Rauter.

In de archiefmap van Leus bevindt zich de boekhoudkundige afwikkeling van zijn dood. Die verliep niet bepaald soepel. Zo vroeg een nijvere notaris zich af: moest mevrouw Leus over die 15.000 euro geen successierechten betalen? Nou, dat was niet nodig, antwoordde luitenant-kolonel J.N. Somer. Het ging hier immers om een schadevergoeding vanwege het overlijden van haar zoon.

De notaris sloeg per kerende post terug: waar baseerde de kolonel zich op? Van vrijstelling van successierechten kon alleen sprake zijn, aldus Artikel 84 van de Successiewet, als de overheid premies had betaald. Was dat hier het geval geweest?

Nee, natuurlijk niet, antwoordde kolonel Somers. Er hoefden in dit geval geen succcesierechten te worden afgedragen omdat „er van successie geen sprake is geweest”. Omdat hij kennelijk vermoedde dat de notaris zich door dit argument niet zou laten vermurwen, besloot hij in de kaart ‘strikt geheim’ te trekken. Van dit soort betalingen „mocht geenerlei opgave worden gedaan die blijk zouden geven van verband tusschen personen als de weduwe Leus en de werkzaamheden van het Bureau Inlichtingen.”

De notaris liet hierna niks meer van zich horen.

Oorlogsmisdaden – ‘Ik geloof absoluut niet dat het gebeurd is’

Nederlandse troepen in Pesing op 15 april 1946. Foto Nikola Drakulic

Was het een oorlogsmisdaad, of niet meer dan een exces? Op 15 april 1946 kreeg het veertiende Regiment Infanterie de opdracht om het Indonesische dorp Pesing schoon te vegen. Vanuit dit dorp, dat in de buurt van Batavia lag, deden onafhankelijkheidsstrijders regelmatig aanvallen op Nederlandse troepen. Al snel na deze zuiveringsactie klonken in Nederland geluiden dat hierbij ernstige oorlogsmisdaden zouden zijn gepleegd.

De kwestie was in 1946 aangekaart door PvdA-Kamerlid Nico Palar, die beweerde dat er wel zeventig Indonesische gevangenen op gruwelijk wijze waren vermoord door de Militaire Politie (MP) die na de verovering van het dorp was gearriveerd. Het Nederlandse gezag ter plaatste liet een onderzoek uitvoeren om te zien wat er klopte van deze beschuldigingen.

Een aantal (alleen Nederlandse) ooggetuigen mocht vertellen wat er was gebeurd, onder wie kapitein Dirk Roosenburg. Over de behandeling van de gevangenen door de MP verklaarde hij: „Moeilijk punt, er heerschte onder de MP geen discipline, wel veel verbittering. Ik heb een gevangene die aan zijn arm gewond was, met een hospitaalsoldaat meegestuurd. ’s Avonds in de cel droeg hij nog steeds hetzelfde noodverband. Ik heb er toen een dokter bijgehaald, waarop hij naar het hospitaal is overgebracht.”

Kapitein Frits van Straalen had wel ergere dingen gezien, verklaarde hij voor de onderzoekscommissie. „Na afloop van de actie, op weg naar het verzamelpunt maakten we eenige gevangenen. Tijdens het zuiveren van het terrein werd een van onze soldaten neergeschoten door een sluipschutter. Als gevolg daarvan waren mijn soldaten verbitterd en schoten twee of drie in uniform gekleede Indonesiërs, die bij hun aanhouding en fouillering in het bezit waren van wapens, onmiddellijk neer.”

Dit was niet meer dan een incident, werd er geconcludeerd in het eindrapport. Van het structureel vermoorden van Indonesische gevangenen was geen sprake geweest. Aalmoezenier Louis van de Vrande onderschreef die conclusie. Ook hij was getuige geweest van een moord, toen een gevangene zogenaamd op de vlucht was neergeschoten. „De man was opzettelijk gedood door de Ambonezen [de MP bestond deels uit Indonesische mannen, red.], omdat hij pemoeda [republikeinse jeugdorganisatie, red.] was. Ze riepen nog tegen hem in het Hollandsch ‘Ga maar weg! Bij de spoorlijn rechtsaf.”

Maar de rest van de beschuldigingen van Palar was onzin. „ Ik geloof absoluut niet dat het gebeurd is. Over gruwelen met de gevangenen is mij niets bekend. Van beestachtige wreedheden heb ik niets vernomen. Het is allemaal leugenachtig.”