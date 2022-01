Louis C.K. laat ons in het reine komen met het menselijk tekort

In zijn nieuwe show begroet Louis C.K. (54) het publiek met de woorden: „mijn favoriete sekspositie is…” De Amerikaanse stand-upcomedian kan niet uitspreken, het publiek onderbreekt met een lach. Je kan het ze moeilijk kwalijk nemen, waar spanning wordt gevoeld, daar klinkt de lach. C.K. die praat over seks terwijl hij staat voor een decor bestaande uit metershoge letters die gezamenlijk het woord ‘sorry’ vormen: daar klinkt een echo uit het verleden.

Er valt niet aan te ontkomen, als C.K. begint over seks, denk je terug aan 2017, toen hij na diverse beschuldigingen toegaf zich in het verleden seksueel grensoverschrijdend te hebben gedragen tegenover meerdere vrouwen. C.K. was destijds razend populair, mede door de televisieserie Louie, maar met de MeToo-wind tegen achtte hij de tijd rijp om de schaduw in te stappen. Hij wilde „luisteren” in plaats van praten, nadat hij lange tijd „alles had mogen zeggen wat hij wilde”.

Vrij snel ging C.K. ook weer spreken en in Sorry, tegen betaling te zien op de website van C.K. , is hij goed op dreef. Wederom bewijst hij over een meesterlijke timing te beschikken. Er zijn maar weinig andere comedians die zo koelbloedig en terloops een vergelijking met de holocaust maken of ironisch grappen dat ze aids hebben. Ongepast wordt het nooit, het is altijd duidelijk dat het doel van de grap de middelen heiligt. Het doel: accepteer dat het onwrikbare menselijke tekort áltijd onderdeel zal zijn van het leven.

Het is ironisch dat het ook dit menselijke tekort is dat je in eerste instantie doet afvragen waar de titel van de show betrekking op heeft. Het wordt niet helemaal duidelijk tegen wie of wat de ‘sorry’ bedoeld is, maar als C.K. eenmaal bezig is, heeft hij je al snel in een houdgreep waardoor je dit vergeet. In Sorry behandelt hij voor hem vertrouwde thematiek, zoals zijn soms perverse gedachtes, taboes, menselijke onmacht en veel seks. Dat hij dit al eerder heeft gedaan deert niet, en zelf legt hij uit waarom het belangrijk is om deze onderwerpen steeds weer te blijven bespreken: „Als we bepaalde zaken niet écht onder ogen zien, raken we dingen kwijt.”

Michael Jackson

Zoals Michael Jackson, die geweldige muziek maakte, maar daarnaast ook „wat andere dingen” deed. C.K. refereert aan de cancel¬cultuur, als hij zich afvraagt wat we nou liever willen: „een pedofiel die prachtige muziek maakt of een pedofiel die geen muziek maakt?” Een typische C.K. opmerking, in Sorry gaat hij verder met waar hij gebleven was: je eraan herinneren hoe de wereld er écht uitziet. Je kan Michael Jackson wel uit je wereld verwijderen, maar daarmee verdwijnt pedofilie niet uit de wereld.

C.K. meent dat vooruitgang pas mogelijk is zodra men de wereld in al haar lelijkheid weet te aanvaarden. Dat de menselijke neiging om gevoelige onderwerpen uit de weg te gaan hardnekkig is, blijkt wel uit het gespannen publieksgelach als C.K. 9/11 aanhaalt. Liever geen grappen hierover, wat natuurlijk koren op de molen van C.K. is. Dus spreekt hij zijn verbazing uit over de Amerikaanse trend om het aantal coronadoden uit te drukken in ‘aantallen 9/11’s’. Toen men weer optimistisch sprak over de coronasituatie was er nog steeds dagelijks sprake van ‘een halve 9/11’: „Alsof je na het instorten van de eerste van de Twin Towers zou zeggen: Oh, dat is niet erg, het is maar één toren, we hebben altijd die andere nog.”

C.K. blijft een unieke stand-upcomedian. Confronteren en shockeren is zijn gereedschap, snoeiharde grappen en observaties zijn het resultaat. In Sorry betuigt C.K. nergens expliciet spijt voor, wat in niks afdoet aan het geheel. Als hij het heeft over het menselijke falen gaat dit natuurlijk ook over hem. C.K. probeert ons in het reine te laten komen met de gemankeerde wereld waarin we leven. Hij slaagt daarin glansrijk.

Stand-upcomedy. Louis C.K. – Sorry. Te zien op: louisck.com (10 dollar). ●●●●●