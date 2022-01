In realityshow URK! schuilt onder de gemoedelijkheden veel onvrede

Ben je net blij dat al die kersttroep weer naar zolder kan, komt SBS6 op 3 januari met een dubbeldikke kerstspecial van URK!. Maar liefs twee uur lang zien we kapper Teun Föhn, barvrouw Jacomien, en de andere Urkers bezig met het ophangen van de kerstversiering en het voorbereiden van het kerstdiner: „Ja, je gat! ’t is moar ien keer Karst.”

Dit is het vijfde seizoen van het populaire realityprogramma op SBS6 over het schiereiland in het IJsselmeer. Het naar binnen gekeerde dorp komt geregeld in het nieuws met criminaliteit en gewelddadige verzet tegen de coronamaatregelen. De orthodox gereformeerde gemeenschap heeft een zeer lage vaccinatiegraad van 35 procent. De helft stemt SGP, een kwart stemt uiterst rechts.

Maar ondanks de hoofdletters en het uitroepteken zien we in URK! geen rellende jongeren, geen brandende teststraten, of kerkgangers die op journalisten inrijden. We zien het kabbelende, alledaagse leven van de Urkers – in menig opzicht niet veel anders dan dat van vele andere Nederlanders. De olijke tweeling Gerda en Mathilda gooit de feestkleding die niet meer past, wegens gewichtsschommelingen, in de bak van het Leger des Heils en gaat nieuwe kerstjurkjes passen. Terwijl Teun Föhn, de ster van de show, voor onderzoek in het ziekenhuis zit, ontdekt Fred bij hem thuis dat de kalkoen niet in de oven past. Geen probleem, hij gaat gewoon naar Ap aan de overkant en schuift daar het dier in de oven. Zo zien we wel meer staaltjes van warme burenhulp. Greetje ontdekt op kerstavond dat ze haar gourmet-stel per ongeluk heeft weggegooid, maar ze belt gewoon aan bij wat huizen in de straat en krijgt er al snel een gourmet-stel te leen. De hond van Greetje draagt een rode kersttrui.

Het is net als bij menig Nederlands huishouden, maar toch zie je ook dat Urk bijzonder is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het prachtige, zangerige Urkers: een unieke, niet te categoriseren taal met een rijke klankkleur.

Rakelings langs de rellen

SBS6 wil graag de goede kant van het dorp laten zien, maar toont ook de verhitte discussies over corona. Dat zijn de momenten waarop je voelt dat onder de gemoedelijkheid veel onvrede schuilt. Het programma scheert rakelings langs de rellen – alsof de auto’s een paar straten verder staan te branden en net niet in beeld komen.

Je hoort het op de ouwelullenavond in het café, en je hoort het in de tirade die vishandelaar Tony houdt als hij naar een persconferentie van premier Rutte kijkt: nodeloos worden de handel en de horeca de nek omgedraaid door de elite die alleen goed zorgt voor de eigen ‘linkse grachtengordel’.

Ook in deze hoek van religieuze antivaxxers kun je allerlei nuances ontwaren. Jacomien van café De Ommele laat zich vaccineren. Collega Ap is fel tegen, maar gaat toch met haar mee. Om haar een plezier te doen ontsmet hij zelfs zijn handen en doet een mondkapje voor, met zijn neus eroverheen. Maar diezelfde dag zien we Jacomien tijdens het bereiden van het kerstdiner (ze heeft krulspelden in; heel charmant) tegen Fred betogen dat vaccineren niet helpt. Verwarrend. De doodgoede Fred is geen Urker, hij kan het niet altijd volgen („Jullie met je taal altijd.”) en vertolkt vaak meningen die buiten Urk heel gewoon zijn. In dit geval: vaccineren is een burgerplicht, je doet het voor de volksgezondheid. Jacomien besluit de kwestie maar te laten rusten: „We gaan het niet over prikken hebben, het is Kerst.’’

Zo laat URK! op een rustige, inlevende manier zien hoe een kleine maar aanwezige minderheid van vaccinatieweigeraars leeft. Dat, en de taal en gebruiken, maken deze realityserie tot voer voor sociologen, volkenkundigen en linguïsten.

Wilfred Takken vervangt deze week Arjen Fortuin.