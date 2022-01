In handen van Disney dijt het Star Wars-universum eeuwig uit

Een hand steekt op uit het zand van woestijnplaneet Tatooine, en daarmee is Boba Fett, de beruchtste premiejager van het universum, teruggekeerd. Ruim veertig jaar nadat hij in de klassieke Star Wars-film Return of the Jedi (1983) in de muil van het Sarlacc-monster was gevallen – een val die hij onmogelijk kon hebben overleefd. Sommige personages zijn echter zo geliefd, dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze uit de dood herrijzen. Zoals hier, in de eerste aflevering van de nieuwe Disney+-serie The Book of Boba Fett, waarvan wekelijks een nieuw ‘hoofdstuk’ verschijnt.

Krap vier regels tekst heeft Boba Fett in twee van de drie oorspronkelijke Star Wars-films (tussen 1977 en 1983) van bedenker en regisseur George Lucas. Zo weinig, dat we ze hier allemaal kunnen herhalen: „As you wish”, „He’s no good to me dead”, „What if he doesn’t survive? He’s worth a lot to me”, „Put captain Solo in the cargo hold.” Slechts zes en een halve minuut is hij in beeld, en toch groeide hij, mede door een uitgekiende merchandise-campagne, uit tot een van de meest geliefde Star Wars-figuren, naast hoofdpersonages als Luke Skywalker, Darth Vader, Prinses Leia en Han Solo. Juist dat we zo weinig over hem weten (Lucas’ prequel Attack of the Clones uit 2002 vulde later meer in over Fetts achtergrond), maakte hem geliefd onder fans.

‘You won’t live to see the final Star Wars movie’, kopte het Amerikaanse technologiemagazine Wired in 2015 over de strategie van The Walt Disney Company voor het Star Wars-universum. Dat kocht de entertainmentgigant, inclusief productiemaatschappij Lucasfilm, in 2012 voor ruim 4 miljard dollar. Kern van die strategie is om het Star Wars-universum, naar voorbeeld van het superheldenrijk van de Marvel Cinematic Universe (ook van Disney) uit te bouwen tot een ‘forever franchise’ – een coherent geheel van series en films die naar elkaar verwijzen, elkaar aanvullen, en de kijker steeds dieper de parallelle wereld intrekken. Met als commerciële gedachte: als je één Star Wars-film gezien hebt, zul je ze allemaal willen zien.

Nieuw tijdperk

In eerste instantie betekende dat een nieuwe trilogie bioscoopfilms (2015-2019), die zwaar teruggrepen op de oorspronkelijke drie films, en twee losse spin-off-films, Solo en Rogue One. Nadat die films wat lauw waren ontvangen en de bezoekcijfers (hoewel nog steeds gigantisch) wat tegenvielen, leek een beetje het slop te komen in het Star Wars-universum. Toekomstige filmplannen werden afgezegd, of hun status onduidelijk.

Dat Disney wel degelijk grootse plannen heeft met Star Wars bleek op de Disney Investor Day van 2020. In een gelikte videopresentatie kondigde Lucasfilm-president Kathleen Kennedy liefst tien nieuwe Star Wars-filmproducties aan – de twee nieuwe bioscoopfilms als laatste; de nadruk ligt op een groot aantal liveaction- en animatieseries – allemaal exclusief voor Disneys eigen streamingdienst.

„We gaan een heel nieuw tijdperk in voor het Star Wars-universum”, aldus Kennedy. „We hebben een enorme en uitdijende tijdlijn in de Star Wars-mythologie die meer dan 25.000 jaar geschiedenis in het universum beslaat”, aldus Kennedy „Nu met Disney+ kunnen we onbegrensd verhalen ontdekken, en de belofte waarmaken dat er écht voor iedereen een Star Wars-verhaal is.”

Lees ook: Met The Mandalorian op Disney+ is Star Wars herboren

Het succes van de al langer lopende animatieserie The Clone Wars (2008-2020) van George Lucas en Dave Filoni, maar met name het eerste seizoen van The Mandalorian (2019), de eerste Star Wars-liveactionserie (geproduceerd door Jon Favreau, die een belangrijke rol speelde in het bouwen van het Marvel-universum) moet Disney het vertrouwen hebben gegeven dat niet de films, maar de series centraal kunnen staan.

Belangrijk jaar

2022 wordt een belangrijk jaar voor die nieuwe strategie. Want na eerder twee geslaagde seizoenen van The Mandalorian (2019-2020), animatieserie The Bad Batch (2021) en het creatieve hoogtepunt Visions (2021), waarbij 7 vooraanstaande Japanse animestudio’s een eigen kijk gaven op het Star Wars-universum, staan er voor komend jaar liefst vijf nieuwe Star Wars-series op de rol. Naast de Boba Fett-serie zijn dat: Obi-Wan Kenobi, Andor, een nieuw seizoen van The Bad Batch en waarschijnlijk een derde seizoen van The Mandalorian.

De eerste indruk van The Book of Boba Fett, gebaseerd op één aflevering, is dat schrijver en producent Jon Favreau opnieuw de weg inslaat die succesvol was voor The Mandalorian: prachtig geproduceerde sciencefiction, een beheerst verteld verhaal met relatief kleine spanningsbogen per aflevering, en vooral met heel veel respect voor, en vol verwijzingen naar, de oudste Star Wars-films – maar ook naar toevoegingen van latere films, zijn eigen series en elementen uit de extended universe. Het verhaal wordt verteld met een bepaalde rust, die in de bioscoopfilms totaal ontbrak. Te verwachten valt dat in iedere aflevering net genoeg wordt aangevuld op het Star Wars-universum, dat fans blijven smachten naar meer.

Jennifer Beals (midden) in The Book of Boba Fett.

Foto Disney+/ Lucasfilm Jennifer Beals (midden) in ‘The Book of Boba Fett’.

Foto Disney+/Lucasfilm

Boba Fett werd populair als mysterie. Blijft hij dat nu er meer over hem wordt ingevuld? Jazeker, meent Dave Filoni, regisseur, schrijver en uitvoerend producent van een groot deel van de Star Wars-series, en opnieuw betrokken bij The Book of. Het streamingtijdperk heeft ons geleerd, vertelde Filoni aan The New York Times, dat alle vertakkingen van een verhaal op elk moment beschikbaar moeten zijn om te bekijken. De nieuwe generatie kan „A New Hope (1977) kijken, Obi-Wan horen praten over de Clone Wars, en ze zijn maar één klik verwijderd van het kijken.”

Er staan inderdaad zeven seizoenen van The Clone Wars op Disney+.

Lees ook: Star Wars voor dummy’s

Personage Toevallig ontstaan

Het ontstaan van Boba Fett als personage was min of meer toevallig. Na het grote succes van de eerste Star Wars-film in 1977, begon bedenker en regisseur George Lucas gelijk aan de voorbereidingen van een vervolg. Die film moest nóg spectaculairder worden, waardoor het idee ontstond voor een verbeterde variant van de Stormtroopers, het anonieme kanonnenvoer van het Galactische Keizerrijk. Ontwerper Ralph McQuarrie ontwikkelde een wit kostuum voor de supersoldaat, op YouTube staat een prachtige video waarin het kostuum wordt gedemonstreerd voor mensen die achter de schermen werken. Om budgetredenen werd besloten om niet honderd van deze kostuums te laten maken. Maar het pak werd wel gebruikt. Het witte kostuum kreeg een likje verf, een verweerd uiterlijk en premiejager Boba Fett was geboren.