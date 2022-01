Ik haat wintersporters

De Telegraaf had het belangrijke nieuws als eerste: bijna duizend mensen die op wintersport naar Oostenrijk zijn gegaan, zijn daar besmet geraakt met het coronavirus. Weer de wintersporters dus! Tijdens de eerste golf speelden ze ook zo’n dubieuze rol. Dat schuurde ook al, maar viel toen een beetje weg door al die carnavallers die het virus over de grote rivieren brachten, maar die zijn inmiddels kaltgestellt.

Blijven over de wintersporters.

Eindelijk een groep waar ik al een hekel aan had die het nu zo nadrukkelijk voor de anderen verpest. Horecamensen (niet allemaal sympathiek, maar ze hebben hun afstraffing nu wel gehad), theatermensen (allemaal sympathiek) en de medewerkers van de kleine lokale boekhandels (allemaal lief) worden allemaal gedist door asociale wintersporters, die ondanks waarschuwingen massaal weer hun middelvinger opstaken naar de rest. Gewoon toch op vakantie naar een risicoland gaan, schijt aan ons, schijt aan de zorg. Zij de sneeuwpret, wij de stijgende cijfers. Tel daar de spoedige installatie van Ernst Kuipers als minister bij op en je weet dat we nog heel lang in de prut zitten.

Dankzij de wintersporters!

Daar loopt die vrouw, de afdruk van de skibril is nog te zien op haar gezicht!

Ik ben lang niet de enige die er zo over denkt, wintersporters blijken op de sociale media een massaal gehate groep. Wintersporters zijn de ideale vijand, er is niemand die het voor ze opneemt.

En terecht!

Als ik aan wintersporters denk, voel ik het kloppen van mijn aderen, woedende haat die een uitweg zoekt. Eindelijk een zondebok voor al mijn frustraties.

Ik wandel de huiskamer in en zeg tegen het eerste kind waarover ik struikel hoe erg ik wintersporters haat. Met hun ski-jacks en die veel te gekleurde broeken. Ik maak koffie en zet me achter de computer in de kleinste kamer van ons huis.

Daar zit ik dan, met uitzicht op het parkeerterrein.

Allemaal de schuld van de wintersporters!

Dan het besef: een gezin van de overkant is op wintersport geweest! Daar loopt die vrouw, de afdruk van de skibril is nog te zien op haar gezicht! De afsluitbare kist die, dat realiseer ik me nu pas, haast geruisloos het imperiaal heeft verdrongen uit het straatbeeld zit nog op het dak van hun auto. Heel veel zin om die auto aan te vallen. Om machteloos met mijn vuisten op de motorkap te slaan en keihard ‘Anton aus Tirol’ te zingen.

Waarom heb ik toch zo’n hekel aan wintersporters?

Waarschijnlijk omdat we zelf nooit gingen.

Ik kom uit zo’n gezin dat zomers met een Mazda 323 met te weinig geld naar een wintersportland ging, ons soort is rancuneus.

