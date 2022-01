Hulde aan de sappelende acteur

Bekende gezichten, onbekende namen. Het onvolprezen Franse filmtijdschrift Revus & corrigés komt in het jongste nummer met een liefdesverklaring aan acteurs die altijd bijrollen spelen, oftewel acteurs in ‘seconds rôles’. Het blad brengt een hommage aan acteurs zoals Thelma Ritter, de huishoudster van James Stewart in Hitchcocks Rear Window, Margaret Hamilton die de heks speelde in The Wizard of Oz en Eric Campbell, de imposante slechterik in de vroege films van Charlie Chaplin.

Hollywood onderscheidt in de regel drie soorten acteurs. ‘Bit players’ zijn net iets meer dan figuranten en spelen de kleinste rollen. Dan komen de ‘character actors’ en ‘supporting actors’. Zij zijn te vinden in het middensegment. Soms zijn zulke acteurs getypecast als de eeuwige butler, de eeuwige oma of de eeuwige slechterik. Nog niet zo lang geleden kwamen niet-witte acteurs in Hollywood vrijwel uitsluitend in aanmerking voor zulke bijrollen. Aan de top van de piramide staan de filmsterren; de schaarse acteurs en actrices die louter met hun naam bioscoopkaartjes verkopen.

Niet elke acteur die een hoofdrol speelt is ook meteen filmster. Een ‘character actor’ kan bij uitzondering wel eens een hoofdrol binnenslepen. Maar de overgang naar de status van een echte filmster is slechts voor weinigen weggelegd. Sommige acteurs schikken zich daarin zonder morren. „Individueel trek ik eerlijk gezegd niet zoveel belangstelling”, constateerde de Franse acteur Jean Bouise nuchter; hij behoorde tot de vaste acteurs die regelmatig te zien was in films met Alain Delon. „Maar als onderdeel van een collectieve inspanning kan ik een goede bijdrage leveren.”

Ooit was het simpel. Hollywoodstudio’s stoomden de knapste acteurs en actrices klaar voor het sterren-systeem. Acteurs die met minder fysieke schoonheid gezegend waren, kwamen terecht in een andere kaartenbak. Zo zwart-wit is de tegenstelling gelukkig al lang niet meer, al spelen aantrekkelijkheid en schoonheid nog steeds een rol. Maar dat maakt het onderscheid tussen de sterren en net-niet-sterren nog raadselachtiger: waarom die ene acteur wel en die andere niet? Dat heeft te maken met ongrijpbare elementen als charisma en uitstraling. Pure mazzel speelt ook een rol: acteurs moeten op het juiste moment tegen de juiste rol aanlopen.

Goede regisseurs weten hoe belangrijk al die kleine rollen zijn voor het contrast, zodat de sterren nog meer schitteren. John Wayne krijgt meer gezag in de films van John Ford door het contrast met stoethaspel Walter Brennan naast hem; de zo intens keurige Grace Kelly in High Noon steekt scherp af tegen de sensuele Katy Jurado; Shane is mede zo’n fameuze western dankzij de klassieke schurkenrol van Jack Palance.

De Amerikaanse acteur Dick Miller is misschien de ultieme ‘character actor’: hij werd negentig jaar oud, had een filmcarrière die zes decennia omspande en was te zien in honderden films. Miller leverde bijdragen aan films als Terminator, Gremlins, en The Dirty Dozen; zijn rol in Pulp Fiction overleefde de eindmontage net niet. Toch kennen maar weinig mensen zijn naam. De titel van zijn biografie luidt niet voor niks: You Don’t Know Me, But You Love Me. Goed dat Revus & Corrigés acteurs zoals Miller een keer in het zonnetje zet; hulde voor de hulde.

Peter de Bruijn is filmrecensent.