Het publiek durft alleen nog te kiezen voor grote namen

In eerste instantie leken de vele maanden coronalockdown de boekensector geen windeieren te leggen. In 2020 groeide de totale boekenmarkt zelfs met 6 procent tot een afzet van 41 miljoen boeken. Die trend lijkt zich in 2021 te hebben voorgezet – boekenkoepel CPNB presenteert binnenkort de jaarcijfers.

Toch is er geen reden tot louter vreugde, beklemtoont CPNB-directeur Eveline Aendekerk. De verkoop verplaatste zich namelijk verder naar online waar mensen veel gerichter kopen. „Ze weten dan over het algemeen al wat ze willen”, legt Aendekerk uit. Daarom scoren populaire titels van gevestigde auteurs als Lucinda Riley en Roxane Van Iperen en boeken over BN’ers als Johan Derksen, Martien Meiland en prinses Amalia online over het algemeen nog beter dan in de fysieke winkels. „Debutanten daarentegen verkopen in de eerste drie maanden nadat hun boek is uitgekomen 90 procent van de exemplaren via de fysieke boekwinkels. Dit zijn boeken die lezers moeten zien of waar ze door boekhandelaren actief op gewezen moeten worden. Het succes van die nieuwe boeken is in grote mate afhankelijk van de fysieke verkoop in boekhandels.”

Deze verschraling is niet alleen merkbaar in de literaire wereld. Ook in bijvoorbeeld de filmsector en de theaters lijkt op korte termijn minder ruimte om te experimenteren of om bewust plek te bieden aan het ontwikkelen van jonge talenten.

Lees ook: Boekhandelaren smachten naar rondsnuffelende klanten

In de boekenbranche is het noodzakelijke podium voor debutanten de afgelopen twee jaar, door alle lockdowns en coronarestricties, nagenoeg weggevallen. „De winkels maakten voor de coronapandemie heel actief reclame voor onbekende talenten en nieuwe titels en organiseerden signeermiddagen of interviewsessies”, legt Aendekerk uit. „Boekwinkels zijn ook sociaal-culturele ontmoetingsplekken. Zonder dat platform is het veel moeilijker voor onbekendere Nederlandse schrijvers om een voet tussen de deur te krijgen bij de lezer. We gaan het in de toekomst merken als er nu een gat valt in de aanwas van dat nieuwe talent.” Zij spreekt van een „verbestsellerisering” van de markt.

Blockbusters

Eenzelfde probleem doet zich voor in de bioscopen. De nieuwe James Bond-film No Time To Die trok in Nederland in een paar weken tijd meer dan anderhalf miljoen bezoekers, zeker met alle coronarestricties een flinke verdienste. Maar het publiek kocht zeker in het najaar vrijwel alleen kaartjes voor een handvol blockbusters – naast 007 deden ook Alles op Tafel en Spider-Man: No Way Home het voor de lockdown uitstekend. Zeker de kleinere, kwetsbare titels kwamen niet tot hun recht. „The winner takes it all”, vat Hein van Joolen van distributeur Gusto Entertainment samen. „Naar de film gaan is gedoe geworden. Dus als mensen een kaartje kopen, kiezen ze sneller dan voorheen voor een titel waarvan ze weten wat ze krijgen: Bond of Marvel.”

Lees ook: ‘De lokale boekhandel als sociaal instituut verdwijnt’

Slechts twee of drie arthousetitels wisten dit jaar door veel prijzen en louter positieve recensies boven het maaiveld uit te steken: Oscar-winnaars Druk van Thomas Vinterberg en The Father met Anthony Hopkins trokken meer dan 100.000 bezoekers. „Maar het kwetsbare arthousesegment, waarin wij vooral opereren, lijkt volledig weggevaagd”, stelt Van Joolen. Het magisch-realistische Buladó, over de verstoorde relatie tussen een Curaçaose weduwnaar en zijn dochter, trok in 2020 nog bijna 40.000 bezoekers. Een soortgelijke film als Do not hesitate van jong talent Shariff Korver, dit jaar de Oscar-inzending van Nederland, bleef dit najaar steken op 4.600 bezoekers. Het controversiële Pleasure trok ondanks alle media-aandacht slechts 6.600 mensen. Ook de veelbesproken Gouden Palm-winnaar Titane die in augustus uitkwam, wist met 14.000 bezoekers maar een relatief klein publiek te bereiken.

De deprimerende trend beperkt zich niet alleen tot Nederland, voegt Katrien Remijn van Gusto daaraan toe. „In andere landen zie je het ook: de nieuwe film van Guillermo del Toro bracht nog geen 1 procent op van wat Spider-Man deed. Ik snap ook wel dat bioscopen liever op safe spelen na de afgelopen twee jaar: wat zou jij doen als je moest kiezen tussen nog een volle zaal Spider-Man of een klein risico met een avontuurlijke titel als Captain Nova?”

Ook de veelbesproken Gouden Palm-winnaar Titane die in augustus uitkwam, wist met 14.000 bezoekers maar een relatief klein publiek te bereiken. Filmstill

De avondlockdown van november was ook een harde klap voor arthouse-films, die over het algemeen in de avonduren hun moment pakken. Van Joolen: „Films als Pleasure moeten het hebben van mond-tot-mond-reclame, daarover moet je mensen horen spreken in de kroeg of bij de koffie-automaat. Maar dat soort contactmomenten bestaan niet meer in de coronasamenleving.”

Een paar tegenvallers kunnen kleine distributeurs als Gusto wel opvangen. „Maar op termijn ga je nog selectiever zijn in wat je aankoopt. Hoe groot is de zekerheid dat je een flinke investering van een populaire titel uit Cannes er nog wel uit haalt?”, legt Remijn uit. „Die geluiden van twijfel hoor ik ook al bij collegadistributeurs.” Van Joolen vreest dat dit ook zijn weerslag gaat hebben op de kansen die nieuwe Nederlandse makers de komende jaren gaan krijgen.

Geen experiment

Ook het verdienmodel dat de theaters kenden voor de coronancrisis uitbrak staat onder druk, stelt waarnemend directeur Siebe Weide van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De meeste podia waren in 2021 hooguit de helft van het jaar open. „Een deel van het culturele aanbod is gesubsidieerd, die groep zal de komende jaren producties blijven maken zoals we gewend zijn”, stelt hij. „Maar vooral de vrije commerciële producenten hebben enorme klappen gehad. Je merkt dat ze heel voorzichtig zijn in het ontwikkelen van nieuwe producties of dat ze voorstellingen die al in de agenda stonden een seizoen hebben doorgeschoven. Er is geen ruimte meer om te experimenteren.”

Lees ook: In 2021 opnieuw dramatische bezoekerscijfers musea

Weide merkt nu al dat dit een probleem vormt voor de nieuwe generatie talenten die nu van de acteer- en dansopleidingen afkomen. „Als jij nu van school komt en de markt op wilt, zijn er nauwelijks tot geen mogelijkheden om je te manifesteren. Waar moet je beginnen als alle producenten hun nieuwe en kleinere voorstellingen op de handrem hebben gezet?” De VSCD-man vreest dat hierdoor op termijn een gat wordt geslagen in de aanwas van jonge talenten. „En zelfs als er voorstellingen worden gemaakt, dan is het de vraag hoeveel ruimte theaters daarvoor kunnen bieden. Als we ergens in de nabije toekomst weer normaal open kunnen, staan de gevestigde namen allemaal te dringen om met hun voorstellingen het seizoen te vullen.”

Het publiek zal – als de zalen eenmaal weer open gaan – ook minder geneigd zijn om kaartjes te willen kopen voor de onbekendere namen, vermoedt Weide. „De coronacrisis heeft een extra drempel opgeworpen voor de theaterbezoeker. Die drempel slechten mensen graag voor grote namen die ze kennen. Maar niet voor onbekende talenten waar ze zich moeilijker een voorstelling bij kunnen maken.”

Overigens ziet de VSCD-baas wel een klein lichtpuntje. De overheid werkt aan een steunmaatregel voor vrije producenten om geannuleerde voorstellingen deels vergoed te krijgen: „Dat kan wellicht enig soelaas bieden.”