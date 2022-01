Graham Greene is alom tegenwoordig op Netflix

Wie zich verdiept in het rijke Britse filmaanbod op streamingdienst Netflix, komt al snel op zo’n vijftig interessante titels. Wie wil, kan bijvoorbeeld kijken naar drie films uit de zwijgende periode van Alfred Hitchcock, toen hij nog niet de ‘master of suspense’ was: het melodrama Champagne (1928), de komedie The Farmer’s Wife en Hitchcocks laatste zwijgende film, The Manxman (1929).

Er staan ook overbekende Britse titels op Netflix, waaronder Monty Python and the Holy Grail (1974) en Monty Python’s Life of Brian (1979), en een aantal horrorfilms uit de beroemde Hammer Films-studio, zoals het visueel en inhoudelijk boeiende Dr. Jekyll and Sister Hyde (1971).

Daarnaast twee vroege films van Ken Loach: Poor Cow (1968) en het hartverscheurende Family Life (1971). Loach’ derde speelfilm gaat over Janice, een onbegrepen jonge vrouw die het onderspit delft in de strijd met haar hardvochtige, conservatieve ouders die haar wegstoppen in een inrichting waar ze elektroshocks krijgt. Geïnspireerd door de ideeën van psychiater R.D. Laing kritiseren Loach en scenarist David Mercer het instituut familie dat individuen dwingt tot een burgerlijk bestaan waarin conformisme de norm is. Een conformisme dat uiteindelijk het kapitalisme dient, met mensen die zonder te klagen tussen 9 en 5 geestdodend werk verrichten. Wil je daar niet aan meedoen, dan verklaart de samenleving je voor rebels, afwijkend of gek – met in het geval van Janice vreselijke gevolgen.

Netflix doet niet aan het groeperen van films, maar het is mogelijk dit zelf te doen. Eén dwarsverband is schrijver Graham Greene, die in de jaren dertig ook enige tijd actief was als filmcriticus. Greene werkte enkele malen samen met regisseur Carol Reed, met als beroemdste voorbeeld de klassieke thriller The Third Man (1949). Die staat helaas niet op Netflix, wel de film die ze ervoor maakten, het schitterende The Fallen Idol (1948); Greene zelf vond deze beter dan het bekendere The Third Man.

Perspectief van een jongetje

Het verhaal wordt grotendeels verteld vanuit het perspectief van het jongetje Phillipe, het zoontje van een Franse diplomaat in Londen. Zijn moeder ligt al een tijd in het ziekenhuis en zijn vader is een weekend weg. Dit vindt Phile (zoals hij zijn naam spelt) niet erg, want zijn favoriete butler Baines, tegen wie hij opkijkt, zorgt voor hem. Baines’ onsympathieke vrouw werkt ook in de ambassade.

De volwassen kijker heeft al snel door dat het ‘nichtje’ met wie Baines heeft afgesproken zijn Franse minnares Julie is. Baines vraagt Phile of hij een geheimpje kan bewaren en niet tegen zijn vrouw zal zeggen dat hij Julie ontmoette. Als Phile zich vervolgens verspreekt, waardoor Mrs. Baines een vermoeden krijgt van haar mans verhouding, vraagt ook zij aan Phillipe een geheim te bewaren. Na nog een plotontwikkeling is de verwarring groot: wie spreekt nou de waarheid? Het levert een fraai gefotografeerde, filosofische thriller op over waarheid, leugens en leugentjes om bestwil.

Netflix herbergt nog een andere fascinerende film van Carol Reed, The Man Between (1953). Hoewel niet geschreven door Graham Greene doet hij soms aan The Third Man denken. Hij speelt zich af in naoorlogs Berlijn, waar ruïnes het straatbeeld bepalen.

Het verhaal gaat over de politieke spanning tussen de oostelijke sector die in Russische handen is en het vrije westen. Een gedesillusioneerde man, Ivo Kern (James Mason, die eerder schitterde in Reeds Odd Man Out), raakt ongewild betrokken bij de ontvoering van een vrouw – de schoonzus van zijn ex-echtgenote – naar Oost-Berlijn. Vervolgens helpt Kern haar weer te ontsnappen naar West-Berlijn. Het duurt even voordat The Man Between op gang komt, maar de zich in Oost-Berlijn (nog van ver voor de Berlijnse Muur) afspelende tweede helft is buitengewoon sfeervol en spannend – vooral de sequentie die zich afspeelt bij een treinstation in aanbouw.

Graham Greenes roman Brighton Rock stond aan de basis van de gelijknamige, klassiek geworden gangsterfilm uit 1947 – Greene is ook de co-scenarist. Greenes interesse in religie komt terug in de strijd tussen goed en kwaad, hier gesymboliseerd door een naïeve serveerster die verliefd wordt op de geharde gangster Pinky. Hij trouwt met haar, maar alleen omdat zij dan niet meer tegen hem kan getuigen. Met als schitterende vondst een door hem ingesproken plaat die blijft hangen, waardoor de serveerster nooit hoort wat psychopathische gangster Pinky echt van haar vindt.

