George Clooney zoekt vaderfiguren in sfeervolle opgroeifilm

Hoe staat het ervoor met de nu zestigjarige George Clooney? De afgelopen tien jaar had hij het best druk. Een huwelijk, een tweeling. Talloze goede doelen en bedrijf Casamigo, gespecialiseerd in elite-tequila, dat hij in 2017 voor een miljard dollar verkocht aan drankgigant Diageo.

Financieel valt er dus weinig te klagen, qua film liep het minder. Na sterke rollen in The Descendants (2011, Oscarnominatie voor beste acteur) en Gravity concentreerde Clooney zich op regie. En daar liep het mis. Op het incoherente, futloze oorlogsepos The Monuments Men (2014) volgde het toondove Suburbicon (2017) en de apocalyptische sciencefictionfilm The Midnight Sky (2020), vol klef sentiment en edelkitsch.

Pa op de radio

Na die draak is alles vooruitgang, zeker Clooneys weinig ambitieuze, maar sfeervolle The Tender Bar, vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime. Dit coming-of-agedrama is gebaseerd op de memoires van journalist J.R. Moehringer, die opgroeide in een arbeiderswijk van Manhasset, Long Island, in de jaren zeventig. In het begin keert moeder Dorothy (Lily Rabe) begeleid door ‘Radar Love’ terug naar het ouderlijk huis: haar relatie met de alcoholistische, gewelddadige disk jockey ‘The Voice’ (Max Martini) liep op de klippen. Voor haar een verpletterende nederlaag, voor zoontje J.R. een feest: wonen in dat gezellige huis vol ooms, neefjes, nichtjes en mopperende grootouders.

We zien in een ‘flash forward’ J.R. als jongeman in gesprek met een vaderlijke priester in de trein naar Yale, waar hij rechten gaat studeren. The Tender Bar draait om de zoektocht naar vaderfiguren en om sociale klasse. De jonge J.R. (Daniel Ranieri) is gebiologeerd door het bronzen stemgeluid van pa op de radio. Zo dichtbij, zo ver: de echte pa stelt altijd teleur. Hij betaalt geen alimentatie, belooft zijn zoon een honkbalwedstrijd en komt dan niet opdagen, slaat een aardige oom terloops in elkaar. Uiteraard geeft J.R. van dit alles zichzelf de schuld, of anders zijn moeder wel.

Wel aanwezig is oom Charlie, een mooie rol van Ben Affleck. Hij is barman in The Dickens, de ‘tender bar’: een veilige plek vol stoffige boeken en een rauwe ‘blue collar’-clientèle met het hart op de juiste plek. Charlie woont nog thuis en heeft vrede met zijn leven. Voor J.R. is hij de grote broer die zonder opsmuk de waarheid vertelt. Nee, sport kan J.R. beter laten, hij is een houten klaas. Maar die schrijfsels van hem, dat kan nog best iets worden.

The Tender Bar is een lauw bad waarin vrij weinig op het spel staat en vrij weinig gebeurt, maar het toch aangenaam dobberen is. Het toneel verplaatst zich op zeker moment naar Yale, waar J.R. – dan vertolkt door Tye Sheridan – als telg uit een intellectueel ambitieus arbeidersmilieu zijn plaats zoekt in de elite en een knipperlichtrelatie beleeft met Sydney (Briana Middleton) uit de ‘lagere hoge middenklasse’: niet zo rijk en zelfverzekerd als zij zich voordoet en vol statusangst.

Wrange humor

Het ontbijt annex kruisverhoor met de schoonouders waar J.R. de kont tegen de krib gooit is een hoogtepunt in The Tender Bar: een spetterende scène die je doet beseffen wat Clooney als regisseur wel goed doet: wrange humor. Denk aan zijn postmoderne regiedebuut Confessions of a Dangerous Mind (2002) of zijn bittere politieke kamerspel The Ides of March (2011). Of aan zijn reputatie voor practical jokes: zo liet Clooney tijdens Suburbicon (2017) de kleding van Matt Damon elke week stiekem een centimeter innemen zodat de acteur dacht dat hij dikker werd.

Clooney de cynicus staat op gespannen voet met Clooney de ernstige humanitaire filantroop. De wrijving tussen ernst en ironie was het meest zichtbaar in Suburbicon, waar hij een zwartgallig, Fargo-achtig script van de gebroeders Coen over amateurmoordenaars vrij competent verfilmde. Zijn besluit er een pamfletfilm tegen racisme doorheen te monteren pakte rampzalig uit. Een modelburger die er anno 1957 straffeloos op los moordt omdat buitenwijk Levitton het te druk heeft met het terroriseren van een braaf zwart gezin. Wat een aanklacht tegen wit privilege moest zijn, bleek een onmogelijk, verbrokkeld huwelijk van satire en melodrama.

Dat Clooney het nog best kan, bewijst zijn geslaagde miniserie Catch-22, waarbij hij als acteur, regisseur en producer betrokken was. Met deze bewerking van Joseph Hellers wrange, absurdistische oorlogssatire is Clooney in zijn natuurlijke element. Helaas sneeuwde de miniserie onder in het streamergeweld: in Nederland is hij nog niet vertoond. Mogelijk omdat de naam George Clooney niet langer een verkoopargument is. Teveel zeperds. Misschien toch gewoon weer eens wat acteren? Want een charmeur blijft hij.

Coming-of-age The Tender Bar Regie: George Clooney. Met: Tye Sheridan, Ben Affleck, Lily Rabe, Christopher Lloyd, Daniel Ranieri. Op: Amazon Prime ●●●●●