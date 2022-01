Frankrijk zegt alert te zijn op geweld tegen vrouwen, maar moorden stoppen niet

Een jonge vrouw is alleen thuis en staart ongerust uit het raam. Haar telefoon trilt continu, op het scherm verschijnen berichtjes van ene Dénis. De woorden glijden over het scherm: „Waar ben je?”, vraagt hij. „REAGEER!!” „Ik kom eraan.” De vrouw bijt op haar nagels.

En dan: het gerinkel van sleutels bij het slot van de voordeur. De vrouw kijkt geschrokken op, maar blijkt plots omringd door allerlei mensen. Een arts, in toga’s gestoken juristen, een telefoniste van noodnummer 3919 en een aantal agenten zitten in haar huiskamer als ‘Dénis’ binnenstormt. De voice-over besluit: „Als het gaat om geweld tegen vrouwen, laten we niets toe.”

Met dit reclamefilmpje van eind vorig jaar beloofde de Franse regering er alles aan te doen om vrouwen te beschermen tegen geweld, vaak van de hand van hun mannelijke (ex-)partner. De diensten zijn gemobiliseerd en staan voor u klaar, zo luidt de boodschap.

Toch is dat precies waar het volgens vrouwenrechtenorganisaties fout gaat. Te vaak, stellen zij, grijpen politie en justitie niet op tijd of effectief in bij geweld tegen vrouwen. En te vaak leidt dit tot femicides (moorden op vrouwen vanwege hun vrouw-zijn).

Hoewel niet bij alle moorden op vrouwen (vorig jaar 113 in Frankrijk) een verwijt aan de diensten gemaakt kan worden, is het duidelijk dat het systeem mankementen kent.

Zo bleek in 2019 uit onderzoek van het ministerie van Justitie dat 65 procent van de slachtoffers van femicide al eens bij politie of justitie melding had gemaakt van geweldsincidenten door de dader. En een aantal schrijnende zaken toont hoe ernstig het fout kan gaan. De bekendste zaak kwam dinsdag opnieuw in de aandacht, omdat zes politieagenten zich moesten verantwoorden voor een tuchtraad voor de fouten die zij hebben begaan. Dinsdagavond was nog niet bekend of en welke straf zij kregen.

Fout op fout

Deze zaak draait om de moord op Chahinez Daoud, een 31-jarige vrouw die afgelopen mei door haar partner Mounir B. werd vermoord in een voorstad van Bordeaux. De vrouw had in juni 2020 voor het eerst aangifte gedaan van huiselijk geweld door haar partner, een alcoholist. Hij werd veroordeeld en draaide voor enkele maanden de gevangenis in, vanwaar hij – tegen een contactverbod in – Daoud telefonisch bedreigde. Ze deed opnieuw aangifte, wat niet tot een zaak leidde.

B. kwam in december vervroegd vrij, waarvan Daoud niet op de hoogte werd gesteld. In maart wist hij Daoud op te sporen en belaagde hij haar opnieuw, waarbij hij haar zou hebben geprobeerd te wurgen. Daoud deed weer aangifte, maar wegens een reeks aan administratieve fouten kwam het opnieuw niet tot een arrestatie – achteraf bleek bovendien dat de agent bij wie Daoud de aangifte indiende, zelf ook eens veroordeeld was voor huiselijk geweld.

Ondanks een reeks aangiftes werd Daoud door haar partner vermoord

Op 4 mei 2021 viel B. Daoud voor een laatste, fatale keer aan toen ze haar huis verliet om haar kinderen op te halen. Hij schoot haar in haar benen, om haar vervolgens te overgieten met benzine en in brand te steken. Ze stierf op de stoep. Een onderzoekscommissie die het handelen van de politie en justitie in de zaak-Daoud bekeek, concludeerde dat haar dood het gevolg was van gebrekkig contact tussen justitie en politie en fouten bij de verslaglegging.

Dit jaar al drie vrouwen vermoord

De regering van Emmanuel Macron, die zichzelf graag profileert als voorvechter van gelijkheid tussen man en vrouw, zet zich al jaren in voor een betere aanpak van geweld tegen vrouwen en kwam ook na Daouds dood met een aantal wijzigingen om herhaling te voorkomen. Er kwamen onder meer extra noodtelefoons voor slachtoffers, een registratielijst voor daders, en systemen waarbinnen de verschillende diensten beter zouden kunnen samenwerken. Ook werd beloofd dat wapenvergunningen beter gecontroleerd zouden worden.

Het is nog niet te zeggen of de maatregelen en promotiefilmpjes op de lange termijn zullen leiden tot een afname van femicides, maar de eerste signalen zien er weinig hoopvol uit. In de eerste paar dagen van 2022 kwamen al drie vrouwen in Frankrijk om het leven door moord. En maandag bleek dat in elk geval één van die daders onder toezicht stond van justitie en dat zijn vriendin al tweemaal aangifte tegen hem had gedaan.