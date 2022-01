Een ruige overstap in Vientiane

Van Portugal via Spanje, Frankrijk, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland, Mongolië, China, Laos, Thailand en Maleisië naar Singapore – door deze dertien landen voert volgens de Britse treinfanaat Mark Smith en bloggers op de website Reddit de langste potentiële treinreis ter wereld. Voor zo’n 1.200 euro zouden reizigers in slechts 21 dagen, met dertien keer overstappen, van het Zuid-Portugese kuststadje Lagos naar de Zuidoost-Aziatische stadsstaat kunnen reizen.

Met 18.755 kilometer zou deze nieuwe versie van de Eurazië-express liefst 1.600 kilometer langer zijn dan de vorige recordhouder, die de reiziger vanuit Portugal slechts tot in Vietnam bracht. Dit is te danken aan de opening van twee nieuwe trajecten tussen de Zuid-Chinese stad Yuxi en de Laotiaanse hoofdstad Vientiane. Zowel het traject in China als dat in Laos werd op 3 december geopend.

Het traject in Laos maakt deel uit van het Belt and Road Initiative. Met deze strategie om te investeren in de infrastructuur van bijna zeventig landen en internationale organisaties hoopt de Chinese president Xi Jinping de status van zijn land als wereldleider te bekrachtigen.

Een onbezorgde reis beloven Smith en de bloggers niet. Opstappen in Lagos, een witgepleisterd vakantiestadje waar in de vijftiende eeuw de eerste Europese slavenmarkt verrees, zal nog wel lukken, evenals de binnenlandse reis naar Lissabon (overstappen in het dorpje Tunes). Maar in de Portugese hoofdstad begint de ellende: het rechtstreekse traject naar het Frans-Baskische kuststadje Hendaye, bekend van de ontmoeting die Adolf Hitler er in 1940 had met de Spaanse dictator Francisco Franco, is geschrapt wegens corona – en „het ziet er niet hoopvol uit dat het ooit terug zal komen”.

Wie toch aanbelandt in Frans Baskenland, dat ooit tot het koninkrijk Navarra behoorde, zal zonder moeite de TGV naar Parijs pakken. De volgende overstap belooft Moskou te zijn, maar dat is weer buiten corona gerekend. Deze route, die via Straatsburg, Frankfurt, Berlijn, Warschau en Minsk loopt, is voorlopig opgeschort.

Van spoorproblemen in Rusland (waar de route een deel van de Trans-Siberische spoorlijn volgt), Mongolië en China is niets bekend, al zijn de bedenkers lichtelijk onzeker over de precieze route ten zuiden van Beijing. De reiziger die het ondanks alle ontberingen tot Laos weet te schoppen wacht nog een ruige overgang in Vientiane, thuisstad van enkele bezienswaardige boeddhistische tempels: het eindpunt van het spoor uit China en het beginpunt van het traject naar Thailand schijnen kilometers bij elkaar vandaan te liggen.

Uiteindelijk wacht in Singapore de internationale luchthaven Changi. Vanuit daar kan er desgewenst teruggevlogen worden naar Faro, bij Lagos. Dat maakt de terugreis volgens de nieuwssite Euronews zo’n twintig keer zo vervuilend als de heenweg. Maar dan ben je wel, inclusief overstappen op Berlijn Brandenburg en Londen Stansted, in een luttele 33 uur en twintig minuten terug waar je begon.