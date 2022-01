Een camera in de goal van de keeper en samen gamen - voetballers van nu hebben live contact met de fans

Wie kijkt naar het ogenschijnlijke gemak waarmee profvoetballers anno 2021 met fans communiceren via persoonlijke video’s, selfies, dansjes op TikTok en audioboodschappen, zou haast vergeten dat dit een relatief nieuwe ontwikkeling is. De sterren uit de vorige eeuw communiceerden vooral via kranten, tijdschriften en televisie. Als ze een statement wilden maken of aan hun imago wilden werken in de media, waren ze vaak afhankelijk van journalisten. Sommige voetballers begrepen dat beter dan andere. Zo schrijft Simon Kuper in zijn boek FC Barcelona - Het imperium over Johan Cruijff: „Hij was begonnen met het verzamelen van zijn persoonlijke hofhouding van loyale journalisten (van wie een aantal praktisch stenografen waren) die als waakhonden tegen dwarsliggende ploeggenoten of bestuurders fungeerden.”

Met de komst van sociale media als Facebook, Instagram en Twitter kregen voetballers de mogelijkheid om zelf rechtstreeks te communiceren met de buitenwereld. In het begin ging dat soms nog amateuristisch – een beroemd voorbeeld is dat Wayne Rooney ooit plotsklaps „Mr bean. Funny” op Twitter zette – maar later werden de berichten op sociale media gestroomlijnd, al dan niet met behulp van gespecialiseerde bedrijven. Twitter en Instagram ontpopten zich tot het ideale vehikel om te werken aan een eigen merk of persoonlijkheid – Oranje-international Marten de Roon heeft aan zijn online activiteiten bijvoorbeeld een imago als lolbroek overgehouden.

Vergeleken met klassieke media voelt de toon en stijl op sociale media intiemer, zegt Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. „Je zou kunnen zeggen dat er een verschuiving gaande is van formele naar informele communicatie”, zegt hij. „Als Virgil van Dijk een interview aan Voetbal International geeft over zijn blessure, is dat iets anders dan wanneer hij vanaf zijn ziekenhuisbed naar de camera zwaait en zegt dat het goed met hem gaat. Dat voelt voor de ontvanger een stuk persoonlijker.”

Door de tussenkomst van contentbedrijven speelt wel een ander probleem: de intimiteit tussen voetballers en fans wordt juist verbroken. Zo schreef oud-voetballer Gary Neville in The Times over de ‘steriele’ berichten van Manchester United-sterren na nederlagen: „Fans willen authenticiteit en eerlijkheid. Ik lees verontschuldigingen die voor mij en andere United-supporters niet oprecht overkomen. Ik zie dat de halve kleedkamer bijna identieke tweets plaatst, alsof ze een script oplezen.”

Camera in het doel

Watford-keeper Ben Foster staat voor zijn doel. We zien hem wijzen, ballen tegenhouden, doelpunten incasseren, een penalty stoppen, af en toe een gecensureerde vloek uitkramen of juichen wegens een overwinning. Het bijzondere: alles is vanuit het doel gefilmd, met een kleine GoPro-camera die de keeper zelf in het net heeft gelegd. Na afloop van de wedstrijd zien we vanuit het perspectief van de doelman hoe hij onderonsjes heeft met tegenstanders.

De beelden van Fosters GoPro-camera staan op zijn YouTube-account ‘The Cycling GK’, dat hij in 2020 startte. Op het account zien we video’s van Foster die praat met collega’s, afgewisseld door veel beelden vanuit de kleedkamer en het spelershotel.

Inmiddels heeft Foster ruim één miljoen abonnees op YouTube. Zijn populariteit is in afzienbare tijd behoorlijk gegroeid - de keeper geeft een unieke kijk onder de motorkap van het voetballersbestaan. Hij opent deuren die normaal gesproken voor supporters gesloten blijven. En, misschien nog wel belangrijker, doet dat met enthousiasme en zelfspot. Ook als zijn club Watford verliest – en een tegenstander na een doelpunt treiterig naar de GoPro-camera wijst, zoals gebeurde tegen Swansea City – uploadt hij een video.

Natuurlijk zijn er ook critici. „Concentreer je op de club, want in ruil daarvoor krijg je een enorm salaris”, zei een geïrriteerde Watford-insider anoniem tegen The Athletic over de vloggende keeper. Toch heeft Foster al met al een succesvolle manier gevonden om met zijn volgers en fans te communiceren. Bovendien hoeft de 38-jarige doelman het einde van zijn carrière niet te vrezen; zijn eigen, kleine media-imperium is al in aanbouw.

Een publiek aan je binden

Foster heeft niet alleen een YouTube-account, maar ook een eigen podcast, net als steeds meer actieve voetballers. De Duitse Real Madrid-ster Toni Kroos keuvelt in Einfach mal Luppen wekelijks met zijn broer Felix over koetjes en kalfjes. Soms wordt het podium ook gebruikt om serieuze onderwerpen aan te kaarten: zo sprak Toni Kroos zich in de podcast uit tegen de organisatie van het WK in Qatar.

In eigen land is er de Cor Potcast, gemaakt door (prof)voetballers Bart Vriends, Maarten de Fockert en Thomas Verhaar, die regelmatig Nederlandse profs ontvangen. Ajax-speler Daley Blind kwam bijvoorbeeld langs om te praten over zowel voetbalinhoudelijke als persoonlijke onderwerpen, op een ontspannen manier die zeldzaam is in voetbalinterviews. Interessant is dat profvoetballers doorgaans het imago hebben zelden het achterste van de tong te laten zien, zeker in interviews na wedstrijden - in podcastoptredens is dat vaak anders.

„Ik denk dat spelers steeds meer de behoefte voelen om ook andere kanten van zichzelf te laten zien, met een podcast kan dat”, vertelt Sam van Raalte. Hij maakt namens voetbalplatform 433 de podcast The Home of Football, waarin onder meer Mario Götze (PSV) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) te gast waren. Volgens Van Raalte is er nog een ander voordeel. „Het is een manier om supporters bij je te houden. Met een podcast kan je op een persoonlijke manier een publiek aan je binden, een groep fans die je niet alleen volgt omdat je toevallig voor hun favoriete club hebt gevoetbald”, zegt hij.

Gamen met Agüero

Waar er in vlogs en podcasts nog flink gemonteerd kan worden, is dat anders bij livestreaming. Een selecte groep topvoetballers gaat regelmatig live op Twitch, een platform dat vooral gebruikt wordt om mee te kunnen kijken terwijl iemand aan het gamen is en tegen zijn of haar volgers praat. Een populaire streamer op Twitch is bijvoorbeeld Sergio Agüero, de voormalige steraanvaller van onder meer Manchester City en FC Barcelona die op 15 december wegens hartproblemen zijn voetbalpensioen aankondigde. De Argentijn startte als speler van City met honderden kijkers, maar heeft inmiddels maar liefst 3,5 miljoen abonnees. Ook bijvoorbeeld Antoine Griezmann en Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico zijn actief op het platform.

Het bijzondere is dat veel, in ieder geval ogenschijnlijk, spontaan en ongefilterd plaatsvindt op Twitch. Zo haalde Agüero eerder dit jaar de krantenkoppen toen hij tijdens het livestreamen een boekje opendeed over FC Barcelona en belde hij live met landgenoot Lionel Messi. Dat Twitch een platform is om rekening mee te houden, bleek toen Ibai Llanos, een populaire Spaanse streamer, diezelfde Messi rondom diens presentatie bij Paris Saint-Germain live op zijn kanaal interviewde. De Gouden Bal-winnaar leek zich meer op z’n gemak te voelen dan tijdens de traditionele vraaggesprekken die hij tijdens z’n carrière al duizenden keren heeft ondergaan.

Via Twitch kunnen kijkers in een chat live reageren op de streamer. „Dat suggereert een vorm van intimiteit”, zegt hoogleraar Deuze. „Bij interpersoonlijke media als Twitch hoort dan ook een andere emotionele relatie dan bij klassieke massamedia.” Het opbouwen en onderhouden van zo’n relatie kost tijd en moeite, bovendien creëert het verwachtingen van fans.

Dat verklaart waarom de groep voetballers op Twitch nog altijd relatief klein is. „Je wint alleen maar volgers als je dit consequent blijft doen. Er is maar een klein groepje mensen dat hier goed in is, en dat zijn vaak ook mensen die daar de persoonlijkheid, competentie en motivatie voor hebben”, aldus Deuze.

Met deze alternatieve communicatiekanalen sorteren voetballers niet alleen voor op het einde van hun carrière; ze verdienen er ook nu al geld mee. Op YouTube maakt Ben Foster bijvoorbeeld gebruik van advertenties waar hij inkomsten mee genereert. The Athletic schatte in 2020 dat hij met zijn account zo’n 50.000 pond (bijna 60.000 euro) per seizoen kon verdienen – een bedrag dat hij destijds doneerde aan een goed doel omdat hij gebruikmaakte van wedstrijdbeelden zonder dat hij daar toestemming voor had.

Inmiddels heeft hij een veelvoud van het aantal kijkers dat hij in 2020 had. Ook in podcasts kan er gebruik gemaakt worden van advertenties en Twitch-kijkers kunnen zich voor minstens 4,99 dollar per maand abonneren op hun favoriete streamers, zoals Sergio Agüero. Het is onduidelijk hoeveel hij daarmee verdient, maar evident is dat de bijverdiensten van populaire voetbalprofs significant zijn.

Sam van Raalte vermoedt dat er de komende jaren in de voetbalwereld veel zal veranderen op communicatiegebied. „Ik denk dat over een tijdje legio voetballers een podcast opzetten”, zegt hij. „Ik vind het niet ondenkbaar dat er straks in een selectie van 25 spelers, de helft een podcast of Twitch-kanaal heeft. Plus een eigen mediateam om bij het maken te helpen.”