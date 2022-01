De chemotherapie uitgesteld, de borstvergroting niet

Er is nóg een tweedeling in de Nederlandse zorg: jong, gezond en ‘eenvoudig’ gaat voor de oudere, ziekere, complexe patiënt.

Het frustreert me weer. De operatie van mijn patiënt, die sowieso al op een lange wachtlijst stond, wordt weer afgezegd. Als proef op de som bel ik een grote cosmetische kliniek in Amsterdam met de fictieve vraag of ik mijn vrouw een borstvergroting cadeau kan doen voor de kerst. Dat blijkt wel mogelijk!

Ritsert Boonstra is orthopedisch chirurg bij Noordwest Ziekenhuisgroep.

Eén blik op de website en het telefoontje naar een willekeurig zelfstandig behandelcentrum leert dat cosmetische chirurgie in de coronacrisis gewoon doorgaat – ook nu het in de ziekenhuizen fase 2d is, de fase voor ‘code zwart’, waarin het alle hens aan dek is en chemotherapie en transplantaties uitgesteld worden. Voor de goede orde: het gaat hier om cosmetische behandelingen zoals borstvergrotingen en buikwandcorrecties. Een consult kan ingepland worden en een chirurgische behandeling kan door de week, maar ook in het weekend uitgevoerd worden.

Voor deze behandelingen is op de operatiekamer een anesthesieassistent nodig. Op de uitslaapkamer zijn gespecialiseerde verpleegkundigen en op de verpleegafdeling wordt ook voor de mensen gezorgd. De grotere cosmetische klinieken in Nederland werken met vier operatiekamers, zes of zeven dagen per week. Als er onverhoopt een complicatie optreedt, zoals een infectie of een hart- of longprobleem, wordt de patiënt overgeplaatst naar een ziekenhuis voor verdere zorg. Precies datzelfde ziekenhuis waar nu patiënten met ernstige problemen niet geholpen kunnen worden vanwege tekorten aan personeel. En precies datzelfde ziekenhuis waar nu weinig ruimte is om nieuw personeel op te leiden, personeel dat na hun opleiding overigens vaak gaat werken in...?

Complexe patiënten

We lezen de laatste tijd keer op keer in de media dat kankerbehandelingen en hartoperaties worden uitgesteld. Maar ook dat knie- en heupoperaties zeer lange wachttijden kennen. Als orthopedisch chirurg kan ik stellen dat het uitstellen van een nieuwe heup of knie voor een groot deel van de patiënten betekent dat zij nog maanden niet of zeer slecht kunnen lopen en dagelijks pijnstillers moeten slikken.

Ik zie een tweedeling in de zorg ontstaan. Relatief jonge, gezonde mensen kunnen snel terecht in de talloze klinieken die Nederland inmiddels rijk is voor orthopedische behandelingen, zoals de eerdergenoemde nieuwe knie of heup. Voor een groot deel van de patiënten is het echter medisch gezien niet mogelijk om in zelfstandige behandelcentra geopereerd te worden. Zij hebben bijvoorbeeld een hogere leeftijd, hart- of longproblemen, een combinatie van meerdere aandoeningen zoals suikerziekte en hoge bloeddruk, of kampen met overgewicht. Deze complexe patiënten zijn voor zorg altijd aangewezen op de ziekenhuizen waar de wachtlijsten extreem lang zijn, door een tekort aan personeel.

Operatiekamers en verpleegafdelingen zijn er voldoende, er is alleen niet voldoende bemanning. De laatste jaren zie ik veel personeel uit ziekenhuizen vertrekken naar zelfstandige klinieken. Er zijn daar voorspelbare werktijden en het personeel hoeft geen nachtdiensten te doen. Verder kunnen deze behandelcentra vaak een hoger salaris bieden. Het personeel dat achterblijft in de ziekenhuizen krijgt meer voor zijn kiezen: meer en zwaardere diensten, bij een sowieso al veel ingewikkelder patiëntencategorie.

Veel personeel uit ziekenhuizen vertrekt naar zelfstandige klinieken

Patiëntenfederatie Nederland schreef in een brief aan minister Van Ark (Medische Zorg, VVD) in mei 2021 dat zelfstandige behandelcentra extra zouden moeten worden ingezet voor het realiseren van inhaalzorg. Maar daarmee schiet de Patiëntenfederatie zichzelf in de voet. Voor een groot deel van de patiënten zal dit namelijk leiden tot nog langer wachten op een echt noodzakelijke behandeling. Er zal dan immers nog meer schaars personeel naar de klinieken gaan, wat leidt tot meer scheefgroei in de wachttijden.

De branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland heeft laten weten de verantwoordelijkheid voor deze inhaalzorg te willen nemen, maar wijst daarbij direct op het extra geld dat daarvoor in hun voordeel beschikbaar zou moeten worden gemaakt. Tegelijkertijd bleek onlangs dat de zelfstandige behandelcentra geen personeel aan de algemene ziekenhuizen willen afstaan voor de coronazorg. Personeel uitlenen betekent namelijk omzetverlies.

Ziekenhuizen aantrekkelijker maken

Ik ben voorstander van zorg buiten het ziekenhuis waar dat kan. Zelf werk ik zo’n 20 procent van mijn tijd in een buitenlocatie van het ziekenhuis voor het plaatsen van heupprotheses. Zelfstandige klinieken kunnen efficiënt en tegen lagere kosten dan een ziekenhuis medisch noodzakelijke, laag-complexe zorg leveren. Het is echter de vraag of in fase 2d niet-noodzakelijke cosmetische operaties doorgang zouden moeten vinden.

Momenteel is er meer dan genoeg zorg in zelfstandige behandelcentra in Nederland en te weinig ziekenhuiszorg. Mijn oproep aan beleidsmakers is dan ook oog te hebben voor de grote verschillen in wachttijd tussen verschillende categorieën patiënten. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door tekorten aan personeel in de ziekenhuizen. Het moet financieel aantrekkelijker gemaakt worden in het ziekenhuis te werken en daar overdag, maar ook in avond, nacht en weekenduren klaar te staan voor mensen die ons echt nodig hebben. Het personeel in het ziekenhuis moet eindelijk eens beloond worden.