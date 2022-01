De biotechdroom van Holmes bleek te mooi om waar te zijn

Het kan snel gaan in Silicon Valley. Van afvaller op de prestigieuze Stanford-universiteit tot wereldwijd de succesvolste vrouwelijke selfmade miljardair. En nu een veroordeelde fraudeur.

Maandag is Elizabeth Holmes (37), oprichter van biotechbedrijf Theranos, schuldig bevonden aan onder meer oplichting van investeerders en het in gevaar brengen van patiënten. Holmes claimde dat ze een apparaat had ontwikkeld dat uitgebreid bloedonderzoek kon doen via bloedprikjes. Daarmee kon je volgens haar in een paar minuten een bloeddruppeltje controleren op honderden ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziekten. In werkelijkheid gebruikte ze daarvoor de apparatuur van Siemens – de eigen apparaten van Theranos werkten helemaal niet. Holmes riskeert twintig jaar gevangenisstraf.

Dromen verkopen

Het is in meerdere opzichten een belangrijke zaak, die in 2013 aan het rollen kwam na speurwerk van journalisten van The Wall Street Journal. De afgelopen jaren hadden bazen van techbedrijven weinig te vrezen van opsporingsdiensten in de Verenigde Staten, volgens The New York Times.

Ondernemers van grote techbedrijven stonden in het verleden zelden voor de rechter wegens fraude, veroordelingen waren er nog minder. De laatste zaak dateert volgens The New York Times van 18 jaar geleden. De Amerikaanse Martha Stewart werd in 2004 veroordeeld voor een dubieuze aandelentransactie die zij een paar jaar eerder had gedaan.

Zwaartepunt in de rechtszaak tegen Holmes, wier bedrijf in 2018 ophield te bestaan nadat zij was aangeklaagd, was de vraag hoeveel mooier een ondernemer de werkelijkheid kan verkopen aan zijn investeerder. Want: typerend aan Silicon Valley is dat oprichters van bedrijven niet alleen projecten, maar vooral ook dromen verkopen. Maar hoever mag je daar in gaan?

Holmes haalde binnen een paar jaar een miljard dollar op voor haar uitvinding

Bedrijven die schermen met spectaculaire uitvindingen halen wel vaker grote investeringen binnen, nog voor ze een product op de markt hebben gezet. Niet alleen in de biotech, maar bijvoorbeeld ook in de wereld van elektrisch rijden en de commerciële ruimtevaart.

In een paar jaar tijd haalde Holmes voor haar uitvinding een miljard dollar op, onder meer bij de oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en bij mediamagnaat Rupert Murdoch. Die verkocht ze te-mooi-om-waar-te-zijn-verhalen, doorspekt met leugens. Haar apparaat zou een gamechanger zijn in de gezondheidsindustrie: bloedtesten zouden voor iedereen ter wereld toegankelijk worden. Maar als nieuwsgierige investeerders haar vroegen of ze het ding mochten bezichtigen, kregen ze steevast nul op het rekest.

Ook vertelde ze haar investeerders dat haar bedrijf nauw samenwerkte met grote farmaceutische bedrijven, zoals bijvoorbeeld Pfizer; op documenten die Holmes en haar collega’s verstuurden, prijkte ter vergroting van de geloofwaardigheid het logo van de farmaceut. Maar van zo’n samenwerking was helemaal geen sprake, die was geheel verzonnen.

Holmes hield geldschieters bovendien voor dat ze een deal had gesloten met het ministerie van Defensie, zodat in oorlogssituaties getest zou kunnen worden. Ook dat was niet waar, het ministerie was juist zeer kritisch over Holmes en haar bedrijf.

Dader of slachtoffer?

Waren het leugens of was het toekomstmuziek? Volgens de verdediging van Elizabeth Holmes het tweede. Het waren allemaal plannen voor de lange termijn die ze aan haar investeerders uit de doeken deed.

Bovendien was Holmes geen dader, maar slachtoffer, betoogde de verdediging. Ze was te goedgelovig geweest en had vertrouwd op de expertise van collega’s die deskundiger waren en die haar van alles hadden wijsgemaakt over de mogelijkheden van de bloedtestmachine. Daarnaast was ze slachtoffer van haar zakenpartner en ex-geliefde, Ramesh Balwani. Die had haar volgens haar advocaat fysiek en mentaal uitgebuit. Balwani zal zich later nog in de rechtbank moeten verantwoorden.

Holmes verklaarde zelf dat ze haar investeerders toekomstplannen voorhield. Het waren volgens haar plannen voor de lange termijn. Voor de komende vijf, tien, vijftien jaar – heel normaal in Silicon Valley.

De uitspraak van de twaalfkoppige jury, acht mannen en vier vrouwen, laat zien dat Holmes’ relaas ze niet heeft weten te overtuigen. Op vier van de elf aanklachten achtte de jury Holmes schuldig. Ze heeft investeerders voor miljoenen opgelicht en ze heeft gelogen tegen patiënten over laboratoriumresultaten en deze resultaten bovendien vervalst.

De jury beschikte over geluidsfragmenten waaruit bleek dat Holmes onwaarheden verkocht. Volgens de aanklagers zou Holmes’ bedrijf nooit zoveel geld hebben opgehaald als zij eerlijk was geweest.

Op vier andere punten, waaronder het onjuist informeren van het publiek, werd Holmes door de jury vrijgesproken. Daarnaast kwamen drie aanklachten te vervallen omdat de jury er onderling niet uitkwam en een unaniem oordeel vereist is om te komen tot een veroordeling of vrijspraak.

Valse beloftes

Het betoog van de verdediging raakte in Silicon Valley een gevoelige snaar omdat het de vinger binnen de techwereld op de zere plek legde: hoever mag je gaan met het doen van (valse) beloftes aan investeerders?

De jury veegde Holmes’ betoog over ‘toekomstplannen’ in ieder geval van tafel. En Jessica Roth, hoogleraar aan de Cardozo School of Law in New York en voormalig officier van justitie, ziet Holmes’ veroordeling als een waarschuwing als het gaat om de beloftes die ondernemers doen aan investeerders. „Het laat duidelijk zien dat er een verschil is tussen de waarheid en optimistische doelen”, zei zij in The New York Times.

Of investeerders en ondernemers in Silicon Valley lessen leren uit deze zaak is volgens deskundigen in Amerikaanse media nog maar de vraag. De belangen en de honger naar succes zijn waarschijnlijk te groot. „Ik denk dat we graag willen geloven dat deze zaak er voor zorgt dat we op ethisch vlak en qua integriteit minder de grenzen opzoeken” bij het werven van investeerders in de techwereld, zei Jennifer Chatman, hoogleraar aan de Universiteit van Californië tegen de Amerikaanse techwebsite Protocol: „Maar dat zal, denk ik, helaas niet het geval zijn”.

Holmes gaat naar alle waarschijnlijkheid in hoger beroep tegen de uitspraak.