Dag BlackBerry: bedrijf kondigt einde aan van het ooit hippe toestel met toetsenbordje

Ooit was de BlackBerry hét icoon voor de succesvolle werkende mens. Bijnaam: crackberry, vanwege de ‘verslavende’ eigenschappen van het toestel met z’n handige toetsenbordje.

Maar na de introductie van de iPhone, en andere touchscreen-telefoons, stierf het gebruik langzaam uit. En sinds dinsdag is de BlackBerry officieel ‘overleden’: op 4 januari gingen de servers waarop de toestellen draaien uit de lucht, waardoor je er eigenlijk niets meer mee kan. Alleen een groep nieuwere BlackBerry’s, gemaakt onder licentie door het Chinese elektronicabedrijf TCL en met een Android-besturingssysteem, heeft hier geen last van.

‘Verlengstuk van e-mailbrievenbus’

In de jaren negentig kwam de BlackBerry, gemaakt door het bedrijf dat toen nog Research in Motion heette, op de markt in de Verenigde Staten en Canada. Met het zwarte apparaatje konden gebruikers opeens overal hun mail lezen én een supersnel antwoord terugtikken op een Qwerty-toetsenbordje – bellen kon overigens pas een paar jaar later, vanaf 2002.

Het toestel „werkt als verlengstuk van de e-mailbrievenbus op de pc”, legde NRC in 2001 uit aan lezers, toen het apparaat ook in Europa werd geïntroduceerd. „E-mails die binnenkomen worden – als de pc-gebruiker onderweg is – meteen doorgestuurd naar het mobiele apparaat.”

De BlackBerry werd omarmd door bankiers, advocaten en politici zoals Barack Obama. Ook Jan Peter Balkende was een adept. Toen de toenmalige premier in 2004 in het ziekenhuis belandde vanwege een agressieve bacterie in zijn voet en daarom verstek moest laten gaan bij Prinsjesdag, kon hij wél vanuit zijn bed e-mails blijven versturen „via zijn BlackBerry zakcomputer”, meldde NRC destijds.

Maar hoe handig ook, het gebruik van de BlackBerry’s had wel een prijs, noteerde Joris Luyendijk in 2012, toen hij langdurig schreef over de Londense City. Daar gelden, zo schreef hij, toch al „bizarre werktijden”. Maar sinds de BlackBerry ten tonele verscheen hebben werknemers nooit meer rust, ze zijn „permanent bereikbaar; in de avond, weekend, vakanties...”

De ondergang

In 2007 presenteerde Steve Jobs het apparaat dat achteraf (mede) BlackBerry’s ondergang inluidde: de iPhone. Maar zoals dat vaker gaat, werd het gevaar niet meteen onderkend. Het zou „overdreven” zijn om Apples toestel een „ommekeer” te noemen, zei RiM-topman Jim Balsillie kort na de introductie van de eerste iPhone. BlackBerry bleef leunen op het veilige en degelijke imago, en het gemak van een echt toetsenbord (een succesvol model met touchscreen zou er nooit komen).

Jarenlang gíng het ook nog heel goed met het Canadese bedrijf. Tussen 2008 en (hoogtepunt) 2011 verdriedubbelde de omzet naar bijna 20 miljard dollar (17,6 miljard euro). Dat jaar werd 3,4 miljard dollar winst gemaakt.

In die tijd onderging BlackBerry een metamorfose. Terwijl maker Research in Motion nog mikte op het type zakenbankier, werd de smartphone opeens heel populair onder jongeren. Vooral vanwege het ‘pingen’: gratis berichtjes sturen naar andere BlackBerry-gebruikers. „Toen ik hem zag gaf ik meteen al mijn nummers; mijn e-mail, mijn ping”, zei fotomodel Doutzen Kroes in 2010 in Shownieuws, over het moment dat ze haar toekomstige man ontmoette.

Maar pingen werd geleidelijk aan verdrongen door WhatsApp en de BlackBerry raakte uit de mode. Behalve, zo bleek later, bij criminelen die elkaar met BlackBerry’s incryptiesoftware versleutelde berichten sturen – in 2017 maakte de recherche voor het eerst bekend een server met dit soort berichten te hebben gekraakt.

Nadat de omzet jarenlang achteruitkachelde en in 2013 voor het eerst verlies geleden werd (545 miljoen dollar) gooide Research in Motion, dat inmiddels was omgedoopt tot BlackBerry, het roer om. Het bedrijf zou zich voortaan op software richten. In 2015 maakte het de laatste eigen BlackBerry.