‘Communicatie tussen de lakens mag wel wat realistischer’

Regisseur Joosje Duk (1994) maakte de serie Edelfigurant. Zij werkt aan de Engelstalige film Sunshowers en won de Netflix New Voices Script Contest.

‘De intimiteitscoördinator heeft de afgelopen tijd zijn intrede gedaan op filmsets. Dat is iemand die met acteurs en regisseurs het draaien van intieme scènes en seksscènes voorbereidt. Waar legt iedereen zijn of haar grens, wat verwacht een regisseur? Een coördinator kan ervoor zorgen dat het voor iedereen een betere, meer relaxte ervaring wordt.

„Eigenlijk is het heel vreemd dat zo’n coördinator er niet eerder was, terwijl bijvoorbeeld een stuntcoördinator wel volledig ingeburgerd is. Een seksscène is vergelijkbaar met een stuntscène of een choreografie: het is een lange reeks handelingen die er in beeld heel naturel uit moeten zien, maar natuurlijk van tevoren uitgebreid worden bedacht en doorgesproken.

„In brede zin denk ik dat het heel goed is als er in films ook een eerlijker beeld wordt gegeven van de seksuele ervaring van personages. Ik hou van romkoms, maar het idee dat een man en een vrouw na vijftien seconden seks samen klaarkomen, is natuurlijk volstrekt onrealistisch. Dat wéét de kijker ook wel, maar toch is dat een beeld dat in je hoofd blijft zitten. Het is goed als regisseurs, in samenspraak met zo’n intimiteitscoördinator, proberen seksscènes iets dichter naar de realiteit te brengen. Laat personages van tevoren kort praten over wat ze verwachten in bed, over waar ze behoefte aan hebben. Communicatie tussen mensen is zo belangrijk, júíst tussen de lakens. Dat is een boodschap die films in het algemeen meer onder de aandacht mogen brengen.”

