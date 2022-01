Charles de Mooij vertrekt na 36 jaar bij Noordbrabants Museum

Directeur Charles de Mooij vertrekt in juli na ruim 36 jaar bij Het Noordbrabants Museum. Dat heeft de 64-jarige bestuurder maandag bekendgemaakt tijdens een digitale bijeenkomst met de medewerkers van het museum. Op korte termijn wordt gestart met de werving van een nieuwe directeur.

Charles de Mooij trad in januari 1986 in dienst van Het Noordbrabants Museum, waar hij verantwoordelijk werd voor de historische afdeling en voor de organisatie van cultuurhistorische tentoonstellingen. In 1998 werd De Mooij benoemd tot hoofdconservator, in 2000 tot adjunct-directeur. In 2007 volgde hij Jan van Laarhoven op als directeur-bestuurder.

Onder leiding van De Mooij groeide Het Noordbrabants Museum uit tot een van de drukstbezochte musea buiten de Randstad. Een van de hoogtepunten was de tentoonstelling Jheronimus Bosch in 2016, die in twaalf weken door meer dan 400.000 bezoekers uit 81 landen werd bezocht.

Charles de Mooij ontving tijdens zijn directeurschap diverse onderscheidingen. In 2016 kreeg hij de cultuurpenning van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in 2017 de provinciale onderscheiding Hertog Jan. In december 2020 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.