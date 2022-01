‘Boegbeeld van klimaatbeweging’ Hiemstra geëerd met Machiavelli-prijs

Meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra heeft de Machiavelli-prijs gewonnen. Die prijs wordt jaarlijks toegekend voor een „opmerkelijke prestatie” op het gebied van publieke communicatie. De jury van de Stichting Machiavelli eert Hiemstra omdat hij „klimaatverandering op aansprekende wijze inzichtelijk maakt voor een breed publiek”. Vorig jaar wonnen Marion Koopmans en Diederik Gommers vanwege hun mediaoptredens in de coronapandemie.

Lees ook: Hoe Gerrit Hiemstra discussieert met klimaatsceptici, zonder dat het ruzie wordt

Nu is die eer toebedeeld aan Hiemstra, omdat hij volgens de jury „onbedoeld” is uitgegroeid tot „boegbeeld van de klimaatbeweging”. „Hij legt uit, hij licht toe en hij spreekt tegen, waar nodig. Alles in begrijpelijke taal, met wetenschap als basis.” De jury complimenteert de weerman voor zijn rol in het publieke debat, zo „kruist hij de degens met klimaatsceptici uit binnen- en buitenland”. In discussies opereert hij vervolgens „rustig, met veel geduld, maar ook gedreven”.

Drie jaar geleden kreeg Hiemstra het via Twitter aan de stok met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hiemstra reageerde op een klimaatsceptisch betoog van Baudet, waarin hij onder meer stelde dat CO₂ goed is voor planten en er geen sprake is van extreme weersomstandigheden. De weerman betitelde Baudets pleidooi als „onzin”, waarna de FVD-leider pleitte voor Hiemstra’s ontslag. Nadien verwijderde Baudet die tweet. Hiemstra mengt zich via het platform vaker in het debat met deskundigen en sceptici. Ook debatteert hij er geregeld over in allerlei zaaltjes.

Geduld

Hiemstra legde twee jaar geleden in NRC uit hoe hij discussieert met klimaatsceptici. Allereerst beschouwt hij het klimaatdebate „niet als zwart-wit”. „Het is niet zo dat er heel veel tegenstanders en voorstanders zijn die elkaar in evenwicht houden. Het aantal klimaatsceptici dat het allemaal maar onzin vindt, is helemaal niet zo groot, is mijn ervaring.”

In debatten met sceptici probeer hij vooral de voordelen van klimaatvriendelijke veranderingen te onderstrepen. Zo is elektrisch rijden volgens Hiemstra niet alleen goed voor het klimaat, maar ook minder pechgevoelig. Ook nodigt hij mensen die het via sociale media oneens zijn met hem regelmatig uit voor een gesprek. Verder is de sleutel voor een evenwichtige klimaatdiscussie geduld, aldus Hiemstra. „Ik ga niet bij een familiediner een speech houden zo van: nu moet ons leven helemaal anders. Mensen bepalen dat zelf.”