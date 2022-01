Pröpper (30) voelt zich niet meer thuis in voetbalwereld en stopt per direct

Davy Pröpper stopt per direct met betaald voetbal omdat hij zich niet langer thuis voelt in de sport. Het contract van de dertigjarige PSV-middenvelder is ontbonden. Dat Pröpper abrupt stopt, is opmerkelijk: in de zomer tekende hij nog een verbintenis tot 2023 in het Philips Stadion. In een verklaring van de club zegt Pröpper dinsdag dat hij het plezier in het voetbal de afgelopen jaren is verloren. Zijn besluit per direct te stoppen noemt hij „een opluchting”.

Pröpper stelt dat hij het de afgelopen tijd lastig vond „de discipline op te brengen die nodig is optimaal te presteren”. Ook had hij moeite zijn „leven te laten bepalen door het drukke voetbalschema”. Bovendien speelt in zijn keuze mee dat hij in de coronapandemie zijn familie en vrienden nauwelijks heeft kunnen zien.

Aanvankelijk dacht Pröpper dat hij het voetbalplezier na zijn terugkeer in Nederland afgelopen zomer zou terugvinden. Het bleek ijdele hoop, omdat hij zich „niet comfortabel voelt in de voetbalcultuur”. Hij zegt zich lang te hebben aangepast en afgesloten vanwege dat geïsoleerde gevoel. „Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er klaar mee.” Het is onduidelijk welk carrièrepad Pröpper na zijn voetbalpensioen voor zich ziet.

Lees ook over mentale weerbaarheid onder (oud-)spelers: Als voetballer mag je niet de indruk wekken dat je onzeker bent

Mentale problemen

Mentale weerbaarheid was lange tijd een taboe in de voetbalwereld, maar de afgelopen maanden spreken steeds meer spelers zich op dat vlak uit. Onder anderen oud-international Gregory van der Wiel, FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen en ADO Den Haag-speler Ricardo Kishna vertelden openlijk over hun mentale gesteldheid. In gesprek met NRC hekelden enkele oud-speler het gebrek aan ondersteuning vanuit de clubs bij dergelijke problemen.

Afgelopen zomer lanceerde de wereldvoetbalbond FIFA een campagne gericht op de psychische gezondheid van profs. Uit onderzoek bleek eerder dat 23 procent van de actieve spelers te maken heeft slaapproblemen, zo’n 9 procent had te maken met depressies en 7 procent met angstgevoelens. Mentale problemen komen bij gestopte spelers mogelijk nog vaker voor.

Pröpper is een van de weinige spelers die het gevoel van verweesdheid aandraagt als directe reden om te stoppen met een voetbalcarrière. PSV betreurt zijn keuze, maar prijst in een reactie zijn eerlijkheid. Mogelijk haalt de club sc Heerenveen-middenvelder Joey Veerman als vervanger. Dinsdag kon een woordvoerder daar nog geen mededelingen over doen.

De Eindhovenaren haalden Pröpper afgelopen zomer van het Engelse Brighton & Hove Albion. PSV hoopte dat hij net zo’n belangrijke rol kon spelen als in zijn eerste periode in het Philips Stadion: tussen 2015 en 2017 werd hij als basisspeler kampioen en behaalde de club de tweede ronde van de Champions League. Dit seizoen was Pröppers bijdrage bescheidener: hij zat vaak op de bank en moest het vooral doen met invalbeurten.