Zoeken naar je ‘ware ik’ gaat niet om jezelf

Wat is een mens eigenlijk, dat was de vraag die overbleef na het gesprek met Yuval Noah Harari in het programma Wintergasten. Natuurlijk is dat een verkeerde vraag, zodra het woord ‘eigenlijk’ verschijnt weet je dat al en ook de ‘wat’-vraag wil weten wat niet te weten is. Maar je wilt altijd juist graag weten wat niet te weten is.

Harari had het over de mens als biologische machine die gehackt zou kunnen worden, die door Kunstmatige Intelligentie beter gekend zou kunnen worden dan-ie zichzelf kent.

Hm. Dat men zichzelf nooit werkelijk kent, lijkt me nauwelijks een mening. Maar dat Google meer van me weet dan mijn moeder zoals een hedendaagse opinion reçue wil, dat geloof ik dan weer niet. Iedereen die even over zichzelf nadenkt weet dat het onzin is. Er zijn zóveel meer dingen en gevoelens en complicaties in je leven dan Google kan weten.

Al is de vraag wat een systeem allemaal van je zou kunnen weten als je voortdurend in de gaten zou worden gehouden, slaapritme, oogbewegingen, verplaatsingen, surf-gedrag, aankopen en ontmoetingen – waar is dan nog de geheime plek in jezelf die je je ‘zelf’ zou noemen?

Maar we hebben geen ‘zelf’. De neurowetenschap heeft daar allang mee afgerekend en ook Harari zei het weer, er zit niet ergens binnenin een authentieke miniversie die je ‘ware ik’ zou belichamen, we zijn allemaal samengestelde wezens, geprogrammeerd door gebeurtenissen uit vooral de kindertijd, beïnvloed door onze genen en onze omgeving. Poppetjes aan draadjes.

Bas Heijne schreef vorige week over de spanning tussen het verlangen naar ‘authentiek’ zijn en de enorme egomanie die ons (nu ja, ‘ons’ in de zin van: bijna alle anderen) bevangen heeft door het grootscheepse socialmediagebruik en de behoefte om daarop van alles te delen, vooral jezelf. Floor Rusman schreef daar ook over, over wat je precies nastreeft als je iets deelt, en zij verdedigde het enthousiasme. En hoe waarachtig enthousiasme dan eigenlijk weer het beste werkt zonder social media.

Dat denk ik ook. De enige manier om ‘authentiek’ te zijn is, nogal logisch, door je open te stellen voor wat nu juist niet jezelf is. Maar dat openstellen moet wel vanuit een persoonlijkheid gebeuren, anders waai je met alle winden mee. Overal buiten blijven kan ook niet, als je dat al zou willen, niemand is alleen maar een camera zonder voorkeuren.

Ik ben om een of andere reden weer eens in de dagboeken van Etty Hillesum begonnen, waarin je ziet hoe ze geleidelijk aan iets verovert op en in zichzelf, een soort stevigte van waaruit ze zal kunnen leven. Dat is niet zoiets als ‘het ware ik’ of ‘het zelf’, maar eerder de liefde tot het leven, of tot God, als dat al iets anders betekent. Het gaat haar uiteindelijk niet om zichzelf, maar om aandacht voor wat buiten haar is, voor wat juist níet zijzelf is en dat kan gaan van Russische grammatica of een stuurloze vriendin, tot mensen wie alles afgenomen wordt.

Nu is iedereen ook maar een mens, Hillesum ook, met kleine of kinderachtige gevoelens, met behoefte aan bevestiging, met afgunstigheden. Dus schiet ze ook wel tekort ten opzichte van hoe ze wil zijn. Maar in haar is wel die overtuiging en dat levensgevoel van waaruit ze wil bestaan.

Dat is iets anders dan een te hacken biologische entiteit dunkt me. En zeker iets anders dan een wanhopig ego dat zich, camera op zichzelf gericht, pal vóór de gebeurtenissen opstelt, huichelend ‘het gaat niet om mij’. Het gaat niet vooral om of er van je gehouden wordt, maar of je zelf van iets of iemand houdt.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC.