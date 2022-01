Wat te doen met een 5-jarige met een schuldgevoel?

Vader: „Onze vijfjarige zoon deed de achterdeur stevig dicht en trok even wat harder toen dat niet soepel ging. Dat bleek te komen door de duim van onze anderhalfjarige dochter. Het topje lag er bijna helemaal af. Botje stak eruit, zijn broer van zeven werd lijkbleek en begon te gillen. Na uren op de spoedeisende hulp, waar het duimpje gerepareerd werd terwijl onze zoons bij de oppas waren, werd bij thuiskomst duidelijk dat onze zoon zich heel schuldig voelt. Hij is heel bezorgd om z’n zusje, verdrietig en kan niet slapen. Dit is nu een aantal dagen aan de gang. Hij wil niet met ons praten, hij zegt alleen maar steeds dat hij zich zo schuldig voelt. Hoe kunnen we hem helpen? Hij en zijn broer willen juist sinds de geboorte van hun zusje zo goed voor haar zorgen.”

Ruimte geven

Tischa Neve: „Het is goed om met de boodschap te beginnen dat iets soms per ongeluk kan misgaan, dat we dat allemaal weleens hebben meegemaakt. Dat het niet gek is dat hij zich schuldig voelt, maar dat het ook weer minder zal worden.

„Daarna komt het erop aan ruimte te geven aan zijn gevoel, om niet te blijven zeggen: ‘Je deed het niet expres, je hoeft je niet schuldig te voelen’, of om hard te gaan werken om het voor hem op te lossen. Geef hem de kans te voelen wat er te voelen valt, dat het er mag zijn en dat je er voor hem bent. Bij jonge kinderen gaat dat vaak via spel en tekenen. Help hem zijn emoties te verwoorden: ‘Ik snap dat je je rot voelt’. Als je hem niet probeert op te vrolijken, voelt hij waarschijnlijk ook meer ruimte om iets te zeggen. Naarmate de schade aan het duimpje minder zichtbaar is, zou ook zijn schuldgevoel moeten wegebben.

„We willen als ouders onze kinderen graag beschermen tegen vervelende gevoelens, het voelt ook voor onszelf naar als ons kind zich verdrietig of gefrustreerd voelt. Maar projecteer dat eigen ongemak niet op het kind. Als pijn wordt gerespecteerd, gaat de verwerking ervan veel makkelijker. Zowel bij het kind als bij de ouders.”

Serieus nemen

Bas Levering: „Bij een jongetje van vijf van schuld spreken is lastig, zelfs als hij het met opzet gedaan zou hebben. Kinderen van die leeftijd kunnen de gevolgen van hun daden nog niet overzien. Daar moeten we echt rekening mee houden. Toch zal hij ervan moeten leren. Hij zal voortaan voorzichtiger moeten zijn.

„Maar het schuldgevoel laat zich niet wegrationaliseren. U kunt wel zeggen: ‘Het is gebeurd, je hebt het niet expres gedaan.’ Maar dat zal zijn schuldgevoel niet wegnemen. In dit geval raakt het rechtstreeks zijn diepgevoelde wens zijn jongere zusje te beschermen. Dat veroorzaakt serieus verdriet.

„Met oprecht getoond schuldgevoel maken we in zekere zin goed wat we de ander hebben aangedaan. Het is een vorm van terugbetalen.

„Het meisje van anderhalf zal dat allemaal ontgaan en ze zal zich het voorval later alleen maar uit de verhalen van anderen herinneren. Daarom is de manier waarop we nu en later over het voorval spreken van blijvend belang.

„Maar als ouders moeten we het verdriet echt serieus nemen en er niet overheen praten. Net als bij een puber wiens eerste verkering uitgaat: we moeten het als verdriet serieus nemen maar in het leven relativeren. Schuldgevoel slijt, net als liefdesverdriet.”