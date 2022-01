Verdachte in zaak om het leven gekomen meisje langer vast

De rechter-commissaris in Den Haag heeft vandaag het voorarrest verlengd van een 32-jarige man uit Leiden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de gewelddadige dood van een veertienjarig meisje in Leiden. Hij blijft in ieder geval nog veertien dagen vastzitten op verdenking van moord, dan wel doodslag en ontucht.

Op Oudejaarsdag werd in de bosjes op de Melchior Treublaan in Leiden het stoffelijk overschot gevonden van het meisje. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven kwam. De aangehouden verdachte is volgens regionale zender Omroep West een gymnastiekleraar uit Leiden die verbonden is aan dezelfde club als het slachtoffer. Het OM bevestigt alleen dat de man „een bekende is van het slachtoffer”.

Sporters

Het vermoorde meisje, afkomstig uit Hazerswoude-Rijndijk, was donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. Hierop begon de politie een onderzoek en is op verschillende locaties tevergeefs naar het meisje gezocht. De volgende ochtend kwam omstreeks 09.20 uur de melding dat een groepje sporters in een speelparkje het slachtoffer had gevonden. Het meisje was toen al overleden.

Op het moment dat uit het politieonderzoek het vermoeden sterker werd van een mogelijk misdrijf, is een Team Grootschalige Opsporing samengesteld onder leiding van een officier van justitie. Het onderzoek leidde naar het bekend worden van de identiteit van de nu aangehouden verdachte. De verdachte zit in beperkingen, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Herdenkingsruimte

Volgens Omroep West was het slachtoffer leerling van Orthopedagogisch-Didactisch Centrum De Delta, waar kinderen tijdelijk op geplaatst kunnen worden. „Het doet ons veel verdriet dat deze jonge, lieve en energieke leerling er niet meer is. Onze gedachten gaan allereerst uit naar de ouders, familie en naasten”, schrijft de directeur van de school in een brief aan alle ouders. De school biedt leerlingen deze week de mogelijkheid om volgens een tijdschema naar school te komen. „Onder begeleiding van de mentor zullen de leerlingen het verlies met elkaar kunnen delen”, zo staat in de brief.

Ook is in de school een herdenkingsruimte ingericht. Daar kunnen leerlingen in het condoleanceboek schrijven of stilstaan bij het overlijden. De school noemt het bericht „heftig” voor de ouders, maar ook voor de leerlingen. Ouders worden dan ook aangespoord met hun kinderen in gesprek te gaan over het nieuws. Bovendien biedt de school ondersteuning aan via een vertrouwenspersoon.