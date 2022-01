Te mooi om te verliezen

Nog een maandje en dan zijn de eerste exemplaren weer te bewonderen. En bewonderd worden ze. Van alle weidevogels is de grutto in ons land verreweg de geliefdste. Niet alleen omdat geen andere vogel zó sierlijk op een paaltje kan stralen, maar ook vanwege zijn roep: je weet dat de lente is begonnen zodra het grutto!-grutto!-grutto! weer klinkt – juichklanken die zelfs de grootste chagrijn laten glimlachen.

De verkiezing voor Nationale Vogel, in 2015 uitgeroepen door Vroege Vogels en Vogelbescherming, won hij dan ook met gemak.

Des te onbegrijpelijker dat al vele jaren verontrustende berichten over ons worden uitgestort: de grutto vliegt nog steeds achteruit – er vliegen elk jaar minder jongen uit dan het aantal oudere vogels dat sterft. Nu al is wat in 1960 gold als ‘gezonde populatie’ van 125.000 paren grutto’s in Nederland geslonken naar een schamele 25.000. En dat in een land waar het grootste deel van alle West-Europese grutto’s naartoe komt om te broeden. Nederland is hét land voor de grutto, maar datzelfde land lijkt hem langzaam uit te roeien.

Foto Otto Plantema

Het is deze pijn die vogelliefhebbers Otto Plantema en Astrid Kant ertoe bracht in eigen beheer een boek uit te geven dat nog meer mensen ervan moet doordringen wat een kostbaar juweel we elk voorjaar in onze weilanden mogen begroeten. Grutto heet het simpelweg, en het bevat naast uitleg over onder meer soorten en trekgedrag en handige QR-codes naar filmpjes vooral veel fraaie foto’s. Van balts en paring tot broeden en adembenemende zwermen: alles is prachtig vastgelegd door de auteurs zelf, die ook laten zien wat normaal gesproken onzichtbaar blijft (en terecht, uit beschermingsoogpunt): alle stadia in en rond het nest, compleet met kuikens die loeren naar insecten in een ideaal, kruidenrijk weiland.

Het soort weiland dat in Nederland nog ver in de minderheid is dus (op de helaas vele biljartlakens van raaigras zonder bloemen of kruiden zul je nooit een grutto zien), maar dat wel steeds meer ruimte krijgt door het groeiende besef dat beheer ook anders kan. Waar overigens óók slachtoffers vallen: roofdieren weten de kwetsbare kuikens vaak makkelijk te vinden, zeker als er vroeg gemaaid wordt. En juist dat maaien is dat andere grote probleem: elk jaar weer sneuvelen jongen die nog niet groot genoeg zijn om op tijd weg te komen van de draaiende messen. Het eind 2020 gelanceerde Aanvalsplan Grutto hoopt al deze obstakels nu eindelijk eens aan te pakken. Vorige maand bleek dat de huidige weidevogelbescherming bij lange na niet voldoende is – ondanks lokale successen neemt de soort nog altijd af. Het roer moet dus nog veel drastischer om, willen we onze mooiste vogel niet voorgoed verliezen.

Wellicht is het een idee om alle mensen die hierin een cruciale rol kunnen spelen dit boek cadeau te geven zodat de vogel letterlijk een gezicht krijgt – een vogel om verliefd op te worden, precies de bedoeling van Grutto. Met een roze bril op zijn ze hopelijk bereid andere, vogelvriendelijkere beslissingen te nemen.

Otto Plantema en Astrid Kant: Grutto, 164 blz., € 27,50. Te bestellen via , 164 blz., € 27,50. Te bestellen via www.vogelinformatiecentrum.nl of de lokale boekhandel.

Lees ook: Veel meer geld, en toch zijn er veel minder weidevogels