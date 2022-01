In ‘Welkom in de Middeleeuwen’ lijkt Bonifatius de agressieve broer van de Sint

Ik ken inmiddels drie mensen die met Wie is de Mol (AvroTros) hebben meegedaan. De eerste zat zo te piekeren over wie nou toch de mol zou kunnen zijn, dat hij na drie slapeloze nachten vrijwillig afhaakte. De tweede had een hele andere tactiek: hij leunde gemoedelijk achterover en deed weinig tot niets. De derde kwam thuis met dromerig toegeknepen ogen, en had wekenlang last van heimwee naar Molland, waar het leven wél spannend en warm en mooi was.

Ook na 22 jaar heeft Wie is de Mol weinig van zijn magie verloren. De eerste aflevering, op Nieuwjaarsdag (maar liefs 3,1 miljoen kijkers) speelde zich af in het Kasteel van Rozafa aan de voet van de Albanese Alpen. De elf deelnemers deden wat spelletjes met sloten en zandlopers, moesten een vragenlijst invullen, en hielden pleidooien waarom zij niet de geheime saboteur waren. Bijna de helft van de uitzending zaten ze te luisteren naar een traag pratende spelleider. Niets bijzonders eigenlijk.

Maar het programma is zo gemaakt dat je het gevoel krijgt naar de belangrijkste wedstrijd van de wereld te kijken, en tegelijkertijd naar een bloedspannende whodunnit vol verborgen aanwijzingen, waarin de kijker zich volledig kan verliezen. Waarom heeft Welmoed ineens een waaier in haar hand? Waarom verkloot Thomas die rekensom door tegen de regels in toch gele latjes te verplaatsen? En waarom zien we achter Rik een portret hangen van de Albanese koning Zog? (Die nam overigens altijd zijn moeder mee als hij uit huis ging, omdat hij bang was voor een aanslag.)

Bovenal zie je een groep hele leuke mensen op een droomvakantie, bij wie menig kijker zich dolgraag zou willen aansluiten, om ook zo heerlijk te dineren in de buitenlucht bij zonsondergang, op een bergplateau.

Echt gebeurd

De historische jeugdserie Welkom in… van Niek Barendsen bestaat ook al jaren, volgt ook altijd hetzelfde strakke stramien, en blijft even onweerstaanbaar. Het nieuwe seizoen, Welkom in de Middeleeuwen (NTR), belooft wederom een hoogtepunt te worden. Het programma heeft het format van een talkshow, waarin Dorine Goudsmit (Plien van Bennekom) historische figuren ontvangt: „Mijn gast is al dood sinds het jaar 754, maar speciaal voor ons maakt hij een uitzondering, hier is Bonifatius!” Binnen dit raamwerk krijgen we sketches te zien waarin de historische informatie elegant verpakt zit, aangegeven door een opgestoken bordje met ‘Echt gebeurd’. Zo zien we hoe missionaris Bonifatius fanatiek een heilige eik omhakt („Hak! Hakhakhakhakhak!”) om de Germanen tot het christendom te bekeren, en hoe Karel de Grote tot keizer wordt gekroond op een verrassingsfeestje.

In de eerste aflevering, zondag op tv, zitten geestige verwijzingen naar Sinterklaas. Zo oogt Bonifatius als de agressieve broer van de Sint, en vertellen vroegmiddeleeuwse kinderen over de viering van het midwinterfeest, waarin oppergod Wodan langskomt op een schimmel („Amerigo? Ozosnel?” „Nee Sleipnir!”) en twee zwarte… kraaien. De kinderen zingen: „Wodan, Wodan, bonne bonne bonne”. Maar het mooiste is dat Sinterklaas (Stefan de Walle) zelf meedoet. Dit keer is hij een Viking met een vlechtje in zijn baard, die als influencer een gelikte tutorial geeft over persoonlijke verzorging. Hij doet ook nog even voor hoe de Vikingen naakt ten strijde trokken.

(Aan deze Zap is een prijsvraag verbonden: raad wie de drie deelnemers uit de eerste alinea zijn. Onder de goede inzenders wordt een knuffel van een mol verloot.)