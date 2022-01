Rechten oeuvre David Bowie voor miljoenenbedrag verkocht aan muziekbedrijf Warner

De nabestaanden van David Bowie hebben de rechten van vrijwel zijn volledige oeuvre verkocht aan Warner Chappell Music. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf maandag bekendgemaakt. Een bedrag maakte Warner niet bekend, maar met de verkoop is volgens het entertainmentblad Variety zo’n 250 miljoen dollar (omgerekend ruim 220 miljoen euro) gemoeid.

Met de aankoop heeft Warner nu de rechten in handen van alle 26 studioalbums die de Britse rocklegende tijdens zijn carrière maakte. Ook de rechten van zijn album Toy, dat vrijdag postuum uitkomt, liggen nu bij Warner. Daarnaast omvat de overeenkomst onder meer soundtrackmuziek en muziek van de band Tin Machine, die Bowie eind jaren ’80 en begin jaren ’90 leidde. Op de albums staan bekende hits als ‘Rebel Rebel’, ‘Space Oddity’ en ‘Let’s Dance’.

„Dit zijn niet alleen uitzonderlijke liedjes, maar ook mijlpalen die de koers van de moderne muziek voor altijd hebben veranderd,” aldus Warner-topman Guy Moot. David Bowie wordt alom gezien als één van de meest invloedrijke popartiesten aller tijden. Hij overleed in 2016 op 69-jarige leeftijd aan leverkanker en liet de rechten van zijn werk achter bij zijn tweede vrouw Iman en zijn twee kinderen.

Grote artiesten verkopen hun liedjescatalogi steeds vaker voor miljoenenbedragen aan muziekbedrijven, onder invloed van de opkomst van het streamingmodel. Zo verkocht Bruce Springsteen in december zijn muziekrechten voor een recordbedrag van een geschatte 500 miljoen dollar aan Sony Music. Zijn oeuvre was daarmee ruim anderhalf keer meer waard dan dat van Bob Dylan, die met de verkoop van zijn werk in 2020 voor ruim 300 miljoen dollar het oude record op zijn naam had staan.