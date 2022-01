Premier Rutte, de nieuwe coalitie moet kleur bekennen over de Europese begrotingsregels

De Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi waren vorige week kraakhelder. Het Europese begrotingsbeleid is onhoudbaar en moet op de schop. De EU moet een permanent fonds krijgen van gemeenschappelijke schuld en de strenge begrotingsregels moeten worden versoepeld. Door open kaart te spelen willen Macron en Draghi de druk bij premier Rutte opvoeren om kleur te bekennen.

Michiel Hoogeveen is Europarlementariër voor JA21 en vicevoorzitter van de Economische en Monetaire Commissie.

Het Europese begrotingsbeleid is al jaren een hevig debat. Het spaarzame noorden dat lijnrecht tegenover het spilzuchtige zuiden staat, doet de spanningen binnen de Unie regelmatig oplopen. In 2020 kwam dit nog tot ontploffing bij de onderhandelingen over het coronaherstelfonds, ook bekend als NextGenerationEU. Vier ‘vrekkige’ landen – Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden – verzetten zich hevig tegen de plannen van gemeenschappelijke Europese schuld. Het fonds kwam er toch, zij het eenmalig.

Nu wordt juist NextgenerationEU door Macron en Draghi aangehaald als het model voor toekomstig Europees beleid. Volgens hen is het huidige Stabiliteit- en Groeipact te rigide. Tijdens de eurocrisis veroorzaakten strenge bezuinigingen en hervormingen een kaalslag op hun fragiele economieën. Dat moet anders, vinden zij. Zeker in tijden van crisis willen Macron en Draghi grootschalig kunnen investeren in onderzoek, infrastructuur, digitalisering en defensie.

Het standpunt van de nieuwe coalitie over het Europese begrotingsbeleid is daarentegen vaag. Aan de ene kant bepleiten de partijen ‘een gezond en prudent macro-economisch beleid en benodigde hervormingen door lidstaten, gericht op houdbare schulden’. Aan de andere kant zullen zij modernisering van de huidige begrotingsregels, vastgelegd in het Stabiliteit- en Groeipact, ‘constructief benaderen’.

Open houding

Deze open houding is gevaarlijk. NextGenerationEU heeft laten zien dat Nederland na het akkoord weinig meer te zeggen heeft. Zo gebruikt Frankrijk het geld om het nationale herstelplan te financieren. Franse bedrijven krijgen financiële steun via leningen en toegang tot specifieke fondsen. Ook zijn fiscale voordelen voor de Fransen opgetuigd.

NextGenerationEU is bovendien een opmaat naar Europese belastingen waarmee de leningen voor het fonds moeten worden afgelost. Op 22 december kwam de Europese Commissie met het plan voor een CO 2 -taks, na de eerdere invoering van een plastic-taks. Ook hier geeft Rutte IV slechts aan dat belastingen ‘in principe nationaal worden geïncasseerd’.

Het is noodzaak dat het kabinet snel duidelijkheid verschaft over zijn standpunt. Want is het niet ironisch dat we streven naar eerlijke concurrentie in de EU en tegelijkertijd Frankrijk betalen om hun bedrijven te financieren? Dit verslechtert de concurrentiepositie van Nederland en is niet te verantwoorden aan Nederlandse ondernemers die zwaar getroffen zijn door lockdowns en verstoorde toeleveringsketens.

Het zal tot spanning leiden in de coalitie. D66 wil richting een federaal Europa, maar VVD, CDA en ChristenUnie zijn traditioneel sceptisch om de begrotingsteugels te laten vieren, zeker voor Zuid-Europa. Wat dat betreft komt het standpunt van Macron en Draghi als een zege. Zij dwingen Rutte een keuze te maken: coalitiebelang of Nederlands belang.