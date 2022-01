Parool:’s ochtends nog Amsterdamser

Voor Het Parool is het „een historische verandering” om op 80-jarige leeftijd verder te gaan als ochtendkrant, schreef hoofdredacteur Kamilla Leupen in september aan de abonnees. „Als je zo lang een middagkrant bent”, zegt ze kort voor het deze maandag zo ver is, „dan zit dat in de cultuur, in de hoofden en ook wel in de harten van mensen, zowel bij lezers als bij redactieleden.

„Ook al zijn we de afgelopen jaren steeds meer toegegroeid naar ‘online first’, stukken eerst online publiceren, dit blijft een bijzonder moment.” En anders dan bij NRC, dat al jaren een ochtendeditie heeft, moest bij Het Parool de hele organisatie op de schop om voortaan in de ochtend te kunnen verschijnen.

„We waren een krant waar sommige collega’s om kwart voor vijf moesten opstaan om om zes uur aan het werk te gaan. Dat hoeft gelukkig niet meer. Maar er moet wel meer in de avonduren worden gewerkt.”

Lees ook: Waarom 34.000 abonnees van NRC Handelsblad hun krant voortaan ’s morgens krijgen

Het Parool heeft een totale oplage van 61.000, zegt Leupen. Ze wil niet zeggen hoeveel daarvan abonnementen op de papieren krant zijn („maar het is een aanzienlijk deel”), en hoeveel alleen digitaal lezen. Over opzeggingen vanwege de verschuiving naar de ochtend heeft ze niets gehoord.

„De belangrijkste reden voor ons om ochtendkrant te worden was de veranderde consumptie van nieuws. De middag is niet meer het logische moment, omdat bijna iedereen online dan al veel gelezen heeft en op zijn telefoon het nieuws heeft gevolgd.

„Daarnaast speelt zeker mee dat de bezorging, omdat er steeds minder middagkranten zijn, per krant steeds duurder wordt. Je wil niet in een situatie komen dat je niet meer kan bezorgen, dat wil je voor zijn.”

Leupen erkent dat Het Parool als ochtendkrant opeens veel meer concurrenten heeft dan het in de middag had. Moest de krant het in de middag alleen opnemen tegen NRC Handelsblad, op de ochtendmarkt is het dringen, met onder meer Telegraaf, AD, Volkskrant en NRC.

„Maar wij hebben altijd het voordeel dat wij een focus hebben: Amsterdam. Dat we ons daarmee kunnen onderscheiden is belangrijk omdat we inderdaad tussen grote kranten liggen.

„Dat Amsterdamse gezicht zullen we nog meer moeten benadrukken. Onze brede blik zullen we behouden, maar het Amsterdamse zal meer op de voorgrond treden. Online natuurlijk, maar ook in de papieren krant gaan we daar meer pagina’s aan besteden.”

Het Parool groeit de afgelopen anderhalf jaar weer („en dat is best een bijzondere ontwikkeling”) en die groei zit in online abonnementen en in het zaterdagabonnement - zes dagen de krant online en zaterdags ook op papier, zegt Leupen. Papieren lezers zijn gemiddeld wat ouder, online lezers wat jonger.

Buiten Amsterdam heeft Het Parool ook lezers. „En dat is niet een heel klein clubje. We hebben nog steeds een landelijke verspreiding.’’ Omdat Het Parool kan meeliften in de fietstassen van bezorgers van andere ochtendkranten, kan dat ook zo blijven. „Mijn ouders wonen in Zeeland en die krijgen gewoon de krant.”