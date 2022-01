‘Ook zoon van Peter R. de Vries bedreigd’

Royce de Vries, de zoon van de vorig jaar zomer doodgeschoten Peter R. de Vries, is door de politie gewaarschuwd dat ook hij in levensgevaar is. Dat zegt hij maandag in gesprek met Het Parool. De Amsterdamse stadskrant schrijft dat uit een tip aan de recherche blijkt dat een of meerdere personen De Vries zouden willen ombrengen.

Uit welke hoek de dreiging komt, is niet duidelijk. Zelf denkt De Vries dat het mogelijk te maken heeft met zijn bijstand aan de onschuldige zussen van Nabil B. in „een civiele kwestie tegen de staat”. B. is de kroongetuige in het Marengoproces. De bijstand aan B.’s zussen hield hij uit veiligheidsoverwegingen anoniem. „Zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld.”

Toen bekend werd dat hij de zussen bijstond, overwoog De Vries al daarmee te stoppen. Na de aanslag op zijn vader hakte hij de knoop door en kwamen de zussen „wéér zonder advocaat te zitten”. Zijn bijstand had overigens niets te maken met de strafzaak Marengo, maar ging over civiele kwesties tegen de staat.

Naar aanleiding van de dreiging jegens De Vries zijn volgens hem „veiligheidsmaatregelen getroffen” en „wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van deze dreiging”. Wat voor veiligheidsmaatregelen dit zijn, wil hij niet zeggen.