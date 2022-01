Onafhankelijk Hongkongs nieuwsmedium CitizenNews sluit uit vrees voor veiligheid

De onafhankelijke Hongkongse nieuwssite CitizenNews wordt dinsdag gesloten. Dat hebben journalisten van de site zondag op Facebook aangekondigd. De invallen waar de vorige week gesloten website Stand News aan werd blootgesteld, spelen volgens een medeoprichter van CitizenNews een belangrijke rol in het besluit. De nieuwssite wil zijn journalisten en dierbaren beschermen tegen huiszoekingen en arrestaties.

Chris Yeung, de medeoprichter van het onafhankelijke nieuwsplatform, heeft gezegd dat zijn medium zijn best heeft gedaan om geen wetten te overtreden, maar dat het lastig is om „de contouren van de wetshandhaving” in Hongkong te voorspellen en doorgronden. Hoewel zijn redactie nog niet was benaderd door de politie, voelden hij en zijn mensen zich niet langer veilig om hun werk in vrijheid te doen.

De aangekondigde sluiting van de site werd door de nationalistische krant Global Times verwelkomd. „Net als Stand News publiceerde CitizenNews ook artikelen waarin de centrale regering en de Communistische Partij van China scherp werden bekritiseerd”, aldus de krant. Die hekelt een artikel uit juni waarin de Communistische Partij wordt beschreven als „een dictatuur” die „zijn macht misbruikt” om vat te krijgen op het lokale bestuur in Hongkong.

Veiligheidswet

CitizenNews werd in 2017 door ervaren journalisten opgericht en geldt, volgens persbureau AFP, met meer dan 800.000 betalende abonnees als een van de populairste nieuwssites in Hongkong. De persvrijheid ligt in Hongkong onder vuur sinds Beijing in 2020 een strenge veiligheidswet doordrukte. Sindsdien worden prodemocratische organisaties ontbonden, activisten en journalisten gearresteerd en onafhankelijke nieuwsmedia gesloten.

Zo werd Apple Daily van mediatycoon Jimmy Lai in juni gesloten. Eind december werd ook Stand News gedwongen stopgezet. Beide sluitingen volgden op meerdere invallen, huiszoekingen en arrestaties. Hoewel de veiligheidswet niets zegt over opruiing, werd Stand News gesloten vanwege „opruiende publicaties”. Nu ook CitizenNews zijn deuren sluit, zijn er zo goed als geen vrije media meer over in Hongkong.