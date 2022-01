‘NRC lees je niet bij het beschuit’

Even na vier uur ’s middags ligt Het Parool vers op de salontafel in de Badhoevedorpse rijtjeswoning. Het is de laatste middageditie in de geschiedenis van de oorspronkelijke verzetskrant, „dus doe er maar voorzichtig mee”, zegt Anita van Seumeren. Ze is abonnee, dertig jaar nu, die het al erg vond toen de twee verbonden O’s uit het oude Parool-logo uit elkaar getrokken werden. Laat staan dat er een ochtendkrant van haar middagkrant gemaakt wordt. „Ligt die krant hier straks de hele dag te liggen.”

Tijd om te lezen hebben ze ’s ochtends niet. Haar man, bloemist, moet naar de veiling in Aalsmeer. Zij, financieel medewerker bij een sapproducent, springt vroeg op de fiets naar kantoor. Dan maar een digitaal abonnement, met alleen ‘papier’ op zaterdag. „Maar mijn man zei: ik wil gewoon elke dag de papieren krant. Het is natuurlijk een hele goede krant.”

Van Seumeren noemt de aanslag op de tram in Utrecht in 2019 zo’n ochtendgebeurtenis waar je dan de middagkrant voor wilt lezen. En wat gaat Han Lips doen, de tv-rubriek van Parool? Hoe moet dat bij een ochtendkrantdeadline die middenin de televisieavond valt? „Die lees ik graag. We gaan het zien”, zegt Van Seumeren. „Als die Amsterdamse identiteit maar blijft, blijven wij ook.”

Twintig jaar geleden ging een zwik regionale middagkranten over naar de ochtend. Nu zijn met Parool en (deels) NRC de laatste grote middagkranten aan de beurt. Parool is per 2022 helemaal over naar de ochtend. NRC, die al ruim vijftien jaar een ochtendeditie heeft, stopt ook met middagdistributie in een aantal gebieden – waaronder in Amsterdam.

En in Tuk, in de Kop van Overijssel bij Berber de Haan. „Het wordt nu koffie drinken met de krant, in plaats van een wijntje erbij”, zegt ze aan de telefoon. „We bereiden we ons geestelijk voor.” Al lazen ze NRC Handelsblad ook ’s ochtends wel, want vaak was die ’s avonds nog lang niet uit. „En met de wetenschapsbijlage kan mijn man de hele week voort.” Hij is „al ruim vijftig jaar abonnee”.

Het is jammer, vindt De Haan, maar begrijpelijk. Ze wonen „aan het voeteneind van de route” die hun bezorger dagelijks aflegt en realiseren zich wat een onderneming de distributie is. Nee, dramatisch is het niet. Het zal even fris worden, maar met de pyjama aan is die twintig meter naar de brievenbus ook best te doen.

De reacties op de verdwijning van de avondkrant bij NRC liepen uiteen. Begrip, ergernis, blijdschap, droefheid. Opzeggingen. „Ik heb een abonnement op een avondkrant. Dé avondkrant”, schreef iemand in reactie op de aankondiging in september. Wie ’s ochtends geen tijd had, had na het werk NRC. „Dat was dus de kracht van de avondkrant, daar had je immers een avondkrant voor, totdat de redactie van de avondkrant de stekker uit de avondkrant trok.”

Er zijn abonnees die zich beklagen dat er geen keuze is, terwijl NRC met de mededeling ‘u hoeft niets te doen’ suggereerde een dienst te verlenen. Een abonnee ziet geen voordeel; hij moet zich nu bovendien ‘s ochtends vroeg aankleden voor de wandeling naar de brievenbus – „ik geef toe, een luxe”. Een ander, die dichter bij de brievenbus slaapt, vreest de „klap van de briefplaat”. En er is zorg om de bezorgers. Een abonnee – van Parool én NRC – uit Amsterdam zegt de bezorger al dertig jaar te kennen. „Geen dag heeft hij mij teleurgesteld. Ja, dat schept een band.” Hij wil niet met naam in de krant.

Een aantal lezers vinden NRC niet passen in de ochtend, en zeggen op omdat ze al een andere krant hebben. NRC „lees je niet even tussen beschuit en boterham”.