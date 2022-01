Nederland kreeg er vorig jaar zo’n 118 duizend inwoners bij

Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking met zo’n 118 duizend inwoners gegroeid tot zo’n 17,6 miljoen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het inwonertal nam fors meer toe dan in 2020, toen er ‘slechts’ 67 duizend inwoners bijkwamen. Het gaat overigens om cijfers tot 1 december, de definitieve aantallen kunnen iets afwijken door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.

De groei heeft te maken met twee factoren: immigratie en natuurlijke aanwas. Mede door de coronapandemie was het aantal sterfgevallen in het afgelopen jaar relatief hoog, met naar verwachting ruim 168 duizend overledenen. Sinds begin augustus was er sprake van een zogenoemde oversterfte, waarbij meer mensen overleden dan mag worden verwacht voor die periode. Ook begin 2021, tijdens de derde besmettingsgolf, was het aantal sterfgevallen hoger dan tijdens vergelijkbare periodes eerdere jaren.

De relatief hoge sterftecijfers werden ruim gecompenseerd door het hoge aantal geboortes. Afgelopen jaar kwamen er 180 duizend baby’s ter wereld, een toename van 10 duizend ten opzichte van voorgaande jaren. Uiteindelijk telde Nederland door de zogenoemde natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) afgelopen jaar elfduizend meer inwoners dan een jaar eerder. Ook vestigden zich meer mensen in Nederland (245 duizend) dan er vertrokken (138 duizend).

De impact van de bevolkingsgroei verschilt per gemeente. In Flevoland groeide het aantal inwoners vorig jaar verhoudingsgewijs het sterkst, terwijl gemeenten in Zuid-Limburg, de Achterhoek en Zeeland door de relatief vergrijsde bevolking te maken hadden met bevolkingskrimp.