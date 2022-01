Nachtwachtfoto van Rijksmuseum is ‘meest gedetailleerde ooit’ van een kunstwerk

Ooit een foto gezien waar zo’n 71.700 foto’s in passen? Sinds maandag is het mogelijk om De Nachtwacht in volle glorie achter een telefoon- of computerscherm te bewonderen. Het onderzoeksteam van Operatie Nachtwacht heeft „een extreem gedetailleerde” foto van het schilderij gemaakt, zo schrijft het Rijksmuseum maandag. De foto telt maar liefst 717 miljard pixels en is daarmee de grootste en meest gedetailleerde foto die ooit van een kunstwerk is gemaakt.

De ultrascherpe foto is volgens Rob Erdmann, senior wetenschapper bij het Rijksmuseum, een onmisbare factor in het restauratieproces, dat op 19 januari van start gaat. Het onderzoeksteam wist vanaf het begin dat de foto moest worden gemaakt, al hielden „veel mensen het voor onmogelijk”. Erdmann stelt dat het een fijne bijkomstigheid is dat ook het publiek op „microscopisch niveau” kan genieten van het schilderij. Kunsthistorici kunnen de ultrascherpe foto gebruiken om te begrijpen hoe Rembrandt schilderde. „Zo kan iedereen het mysterie van zijn meesterschap ervaren”, zegt de onderzoeker.

Lees ook: Rijksmuseum ontdekt onbekende schets onder ‘De Nachtwacht’

Maar hoe maak je zo’n scherpe en gedetailleerde foto, die als virtuele microscoop moet dienen?

Erdmann, ook hoogleraar conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat hij twee jaar lang heeft gewerkt aan de software die de foto kan verwerken. Een speciaal ontworpen robot maakte gedurende drie maanden in de zomer van 2020 foto’s van het schilderij. De robot kan vijf verschillende bewegingen maken, zoals van links naar rechts, boven naar beneden, dichterbij en verderaf en twee soorten ronddraaiende bewegingen. Het maken van de foto’s is zeer precair werk, zegt Erdmann. Er zijn 8.439 foto’s van De Nachtwacht gemaakt, elk zo’n 5,5 bij 4,1 cm groot. Om dat te kunnen doen, kwam de robot heel dichtbij het schilderij — hij maakte foto’s op ongeveer 13 centimeter afstand van het schilderij.

Museumcamera

De 8.439 foto’s werden geschoten met een 100-megapixel Hasselblad-camera, die een winkelwaarde heeft van bijna 50.000 euro. Volgens de senior onderzoeker een camera die door veel andere musea wordt gebruikt. De Hasselblad was voor dit project „een natuurlijke keuze”, omdat de lens de minste vervormingen — veroorzaakt door licht en reliëf — toelaat. Kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de vervorming die uiteindelijk achterblijft slechts 0,02 pixels in beslag neemt. Vervolgens werden de 8.439 foto’s door een algoritme, ontworpen door Erdmann, bij elkaar gelegd. Dat montagewerk kostte zes maanden.

De gigantische foto is een bestand geworden van maar liefst 5,6 terabyte (5.600 gigabyte). Dat de website van het Rijksmuseum nog in de lucht is, komt omdat telkens maar een beperkt aantal pixels op het scherm te zien is. Pas als de gebruiker helemaal inzoomt op het schilderij, wordt het betreffende deel in de volledige resolutie geladen. Een gemiddeld scherm kan volgens Erdmann ongeveer 4 miljoen pixels aan. Dus is het zaak dat de hele foto wordt opgedeeld in kleine vierkantjes die bij elkaar maximaal 4 miljoen pixels zijn. Maakt niet uit hoe ver je inzoomt of waar precies je naar kijkt: er worden steeds een aantal miljoen pixels vertoond.

Het Rijksmuseum begon in de zomer van 2019 ‘Operatie Nachtwacht’, het grootste en meest omvangrijke onderzoek naar Rembrandts wereldberoemde schuttersschilderij. De onderzoeksfase met de meest geavanceerde technieken is afgerond. De restauratiefase start op 19 januari. De ultrascherpe foto stelt het onderzoeksteam in staat om het schilderij beter te bestuderen, bijvoorbeeld op overeenkomsten in pigmentdeeltjes. Het Rijksmuseum zegt dat dankzij de foto ook verouderingsprocessen in het schilderij beter kunnen worden bijgehouden.