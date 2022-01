Minstens 16 doden bij gevechten tussen gewapende groeperingen in Colombia

Bij confrontaties tussen verboden gewapende groeperingen in de Colombiaanse regio Arauca zijn afgelopen weekend zeker zestien doden gevallen. Dat meldt de Ombudsman van het Zuid-Amerikaanse land maandag. Volgens het Colombiaanse leger vochten strijders van guerrillabeweging ELN en dissidenten van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) om controle over de drugshandel en andere illegale activiteiten in het gebied, dat grenst aan Venezuela.

De Colombiaanse Ombudsman schrijft over informatie te beschikken dat er dit weekend meerdere moorden hebben plaatsgevonden. Daarnaast was er sprake van bedreigingen en illegale detenties. Twaalf families zouden dakloos zijn geraakt in de grensgemeentes Tame en Saravena. De Colombiaanse president Ivan Duque kondigde maandag na spoedberaad aan twee legerbataljons naar het gebied te sturen om de orde te bewaken, meldt persbureau Reuters.

Het oplaaiende geweld doet terugdenken aan de periode tussen 2000 en 2010, toen de FARC en de ELN elkaar bevochten in Arauca en de Venezuelaanse staat Apure. Toen de strijd in 2010 staakte en de groepen samen gingen optrekken tegen de regering, waren volgens Human Rights Watch zeker 868 burgers gedood en meer dan 58.000 mensen hun huis kwijtgeraakt.

In 2016 bereikte de FARC na vier jaar onderhandelen een vredesakkoord met de Colombiaanse regering, waarop een deel van de groep zich afscheidde. Naar schatting zijn er nog zo’n 2.500 voormalige FARC-rebellen actief die de wapens niet hebben neergelegd. Zij houden zich voornamelijk bezig met drugshandel en illegale mijnbouw. Daarmee begeven zij zich op het terrein van paramilitaire bewegingen, drugskartels en de extreem-linkse guerrillabeweging ELN, wat geregeld tot conflict leidt. De ELN onderhandelde in 2017 eveneens met de Colombiaanse regering over een vredesakkoord, maar de gesprekken stokten na een aanslag op een politieacademie waarbij 23 doden vielen.