Milieubeschermer en corruptiebestrijder Richard Leakey werd omhelsd als redder van corrupt Kenia

Richard Leakey, een man die zich omhoog wist te werken zonder veel onderwijs of wetenschappelijke kwalificaties, was autoritair, bevlogen en behendig in het verwerven van fondsen.

Geboren in 1944 groeide hij op als lid van de Keniaanse koloniale klasse. De witte Leakey, zaterdag overleden, sprak vloeiend Kiswahili en Kikuyu en ging met zijn ouders op talrijke expedities om paleoantropologisch onderzoek te doen. Zijn familie was wereldberoemd door haar opgravingen, zoals de in lava vastgelegde voetafdrukken van het eerste rechtop lopende wezen, gevonden in Tanzania. Als 22-jarige werd Leakey, die zijn school niet had afgemaakt, benoemd tot hoofd van de nationale museums van Kenia: een beloning voor zijn afkomst.

In 1990 begon hij een carrière als natuurbeschermer van wilde dieren toen hij hoofd werd van de KWS, de overheidsorganisatie die de wildparken in Kenia beheert. Hij bestreed in zijn functie corruptie, maar zijn autoritaire manier van leidinggeven wekte ook wrevel op.

Stelende politici en ambtenaren

Contacten onder witte boeren uit zijn jeugd gebruikte hij om grote landerijen om te vormen tot privé-wildparken. Zijn projecten wist hij te financieren dankzij contacten met universiteiten, onderzoeksinstituten en rijke families.

Dat kwam van pas toen hij topambtenaar werd. Na de Koude oorlog weigerde het Westen corrupte regimes in Afrika overeind te houden, waardoor de toenmalige president Moi orde moest brengen onder de vele stelende politici en ambtenaren. Hij stelde Leakey aan om de bezem door het staatsapparaat te halen. Leakey’s team moest het vertrouwen terugwinnen van de bankiers in Washington en Europa; zij omhelsden hem als de redder van het corrupte Kenia.

Ondanks enkele successen bleek corruptie zo’n belangrijk ingrediënt van het politieke bestel in Kenia dat die niet door een enkele kruisvaarder te bestrijden viel. Zo veel machtige mensen keerden zich tegen hem dat hij in 2001 het veld moest ruimen.

Enkele jaren eerder vormde Leakey de oppositiepartij Safina (de Ark van Noah). In die tijd werd hij eens afgeranseld door Moi’s agenten en verloor hij bij een nooit opgehelderd vliegtuigongeluk zijn twee benen.

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta gaf hem in 2015 opnieuw een hoge functie bij de KWS. Onder zijn bestuur ging KWS akkoord met het controversiële plan van de regering een spoorlijn aan te leggen dwars door een nationaal park bij Nairobi.