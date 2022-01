Macht weer volledig in handen van Soedanese leger na vertrek premier Hamdok

Het Soedanese leger heeft de volledige macht weer in handen na het aftreden zondagavond van de burgerpremier Abdalla Hamdok. Net als in 2019, toen dictator Omar al-Bashir tijdens een volksrevolutie werd afgezet, zijn het de strijdkrachten en niet de burgers die de politieke toekomst van Soedan bepalen.

Hamdok kwam de dagen voor zijn vertrek al niet meer opdagen op zijn kantoor. Hij was machteloos sinds hij na zijn herbenoeming enkele weken geleden geen nieuw kabinet wist te vormen als gevolg van militaire inmenging. Intussen bleven de protesten tegen het militaire bestuur aanhouden, ook zondag weer. Hamdok slaagde er niet in een brug te slaan tussen de burgerdemonstranten en de generaals. In zijn afscheidsrede pleitte de ex-premier voor nieuwe onderhandelingen tussen burgers en militairen omdat „Soedan afglijdt naar een ramp”.

De politieke crisis in Soedan begon na de volksrevolutie van 2019 waarbij het dertig jaar oude autocratische bewind van generaal Omar al-Bashir ten val kwam. De militairen kaapten de volksopstand en na moeizaam overleg tussen het leger en burgergroepen en -partijen werd een hybride overgangsbewind opgezet, dat in 2023 verkiezingen zou organiseren. Er werd een roterend leiderschap afgesproken – de eerste helft van de overgangsperiode zou een militair het land leiden, de tweede helft een burger – maar vlak voordat de eerste interim-president generaal Abdel Fattah al-Burhan moest plaatsmaken voor een burger, greep hij op 25 oktober 2020 de macht. Hij liet Hamdok arresteren.

Demonstranten spreken zich uit tegen het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoum, eind 2020. Foto Marwan Ali/AP

Bloedvergieten voorkomen

Burhan had zich verkeken op de totale afwijzing van zijn machtsgreep zowel binnen als buiten Soedan. Hij liet Hamdok weer vrij, die accepteerde de formatie van een nieuwe regering van technocraten. Ook stemde de premier ermee in dat het hoogste besluitvormingsorgaan, de zogeheten Soevereine Raad die sinds de coup van 2019 uit een combinatie van burgers en militairen bestond, voortaan vrijwel alleen nog uit militairen zou blijven bestaan. Een vermoeid ogende Hamdok zei eind november: „Ik ben me zeer bewust dat veel Soedanezen dit akkoord zullen afwijzen”, waaraan hij toevoegde dat het akkoord „het best mogelijke compromis” was. Hij had „nog meer bloedvergieten willen voorkomen”, zei de premier tegen de zender Al Jazeera.

Maar de bloedige demonstraties gingen door en Hamdok slaagde er niet in een regering van technocraten te vormen. Enkele aan het leger geallieerde ministers waren blijven zitten tijdens zijn arrestatie, zoals de minister van Financiën Gibril Ibrahim. Hamdok weigerde tot ergernis van het leger deze ministers in zijn nieuwe kabinet op te nemen en dat leidde tot zijn aftreden afgelopen weekend. Gibril maakt nu een goede kans te worden benoemd tot de nieuwe premier, waarmee de militaire machtsgreep verder zal worden bestendigd.

De burgergroepen eisen sinds de arrestatie van Hamdok en zijn herbenoeming dat de strijdkrachten zich volledig terugtrekken uit de politiek, en er dus een einde komt aan het hybride burger-militaire overgangsbewind. Zondag werd er voor de twaalfde keer sinds Burhans coup in oktober tegen het leger gedemonstreerd, in de hoofdstad Khartoum en verscheidene andere steden. In het geheim en ondanks de afsluiting van het internet door de overheid wisten de ruim 1.200 verzetcomités deze betogingen op efficiënte wijze te organiseren.

Bij deze betogingen kwamen sinds de coup op 25 oktober meer dan zestig demonstranten om. Militairen, politieagenten en aan het nationale leger gelieerde milities schoten met kogels en traangasgranaten en vooral de milities bezondigden zich aan verkrachtingen. Dat overheidsgeweld heeft de betogers niet kunnen afschrikken – nog altijd gaan zij met gevaar voor eigen leven op de straten zitten als de militairen op hen afstormen. Hun hardnekkige verzet blijft het leger uitdagen, maar vooralsnog behouden de militairen de regie over dit machtsgevecht.

