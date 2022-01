Leerlingen weer naar school, studenten nog achter het scherm

Het belang van goed onderwijs wint het voorlopig van de angst voor Omikron. De demissionaire ministers Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) hadden maandag goed nieuws voor de tweeëneenhalf miljoen leerlingen op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs: zij kunnen na de kerstvakantie, volgende week maandag, weer gewoon naar school. Het kabinet besloot dat maandag na een advies van het OMT. Slob noemde het besluit belangrijk voor „de ontwikkeling van kinderen en hoe ze in hun vel zitten”.

De buitenschoolse opvang mag ook weer open en jongeren tot 18 jaar mogen langer buiten sporten. Studenten in het hoger onderwijs hebben vooralsnog het nakijken: zij krijgen tot zeker half januari online onderwijs. Volgens minister De Jonge lopen de besmettingen onder jongeren van 18 jaar en ouder snel op. Het zou, zei hij maandag bij een persconferentie, daarom een te groot risico zijn om deze groep volgende week alweer fysiek onderwijs te geven. „Het hoger onderwijs open betekent nog veel meer bewegingen en besmettingen”, zei De Jonge. OMT-lid en kinderarts Károly Illy zegt tegen NRC dat het versoepelen „stapje voor stapje” moet gebeuren. „En ja, dan zijn de scholen de eerste stap, dat wordt breed gedragen binnen het OMT.”

‘Opnieuw tegenslag’

Op 14 januari besluit het kabinet of en wanneer mbo’s, hogescholen en universiteiten weer open kunnen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten, noemt dit „opnieuw een tegenslag voor onze medewerkers en studenten”. Studenten zijn „moedeloos en het spoor bijster”, zegt Lisanne de Roos van studentenorganisatie ISO. „Het is misschien maar een week, maar het is wel wéér een week. We weten uit verschillende onderzoeken hoe slecht het met veel studenten gaat sinds corona. Dit is de zoveelste tegenvaller.”

„Dit is een harde klap voor studenten”, schrijft ook Ama Boahene van studentenbond LSVb in een reactie. „Dit betekent weer een periode van eenzaamheid, depressieve klachten en concentratieproblemen, zonder duidelijk eindpunt. De veerkracht van veel jongeren is op.”

Er zijn uitzonderingen voor studenten die praktijkonderwijs volgen: zij krijgen wel live les. Ook mbo-studenten op niveau 1 en 2 mogen naar school, omdat zij volgens Slob „kwetsbaarder” zijn. Quin Blokzijl, voorzitter van JOB, de organisatie voor studenten in het mbo, noemt dit onderscheid vreemd. „Alsof alle mbo’ers op niveau 1 en 2 kwetsbaar zijn en studenten op niveau 3 en 4 niet. Ik begrijp dat niet.”

Omikrongolf

De heropening van de basisscholen en het voortgezet onderwijs is epidemiologisch niet zonder risico, zei coronaminister De Jonge. Zo stijgt het aantal besmettingen inmiddels weer door de zich snel verspreidende Omikronvariant, die in Nederland inmiddels dominant is. Daarom kijkt hij „met enige zorg naar de komende weken”, mede omdat er nog „veel onzekerheid” zit in de prognoses van het OMT over hoe hoog de Omikron-golf de komende weken wordt. Tegelijkertijd komen er steeds meer hoopvolle berichten uit de wetenschap dat Omikron minder ziekmakend is.

OMT-lid Illy zegt dat door de heropening van de scholen een kleine toename van ziekenhuisopnames wordt verwacht, maar noemt dat logisch en beheersbaar. „De toename die de RIVM-modellen laten zien is zodanig beperkt, dat we het verantwoord achten de scholen te openen.” Wat daarbij helpt is dat door de kerstvakantie het aantal besmettingen onder schoolgaande kinderen scherp daalde, terwijl de basisscholen voor kerst juist de grote brandhaarden qua verspreiding waren.

Dat was voor het OMT een week voor de kerstvakantie de reden te adviseren om alle onderwijsinstellingen uit voorzorg te sluiten. Ook wilde het kabinet voorkomen dat jonge kinderen direct vanuit de schoolbanken kerst zouden vieren bij hun kwetsbare opa’s en oma’s die nog niet geboosterd waren. Inmiddels ligt het boostertempo een stuk hoger „en dat helpt ons geweldig”, zei De Jonge.

Mondkapjes in de gang

De regels voor de leerlingen die volgende week maandag weer naar school gaan, zijn dezelfde als voor de kerstvakantie. Zij moeten vanaf groep zes op de basisschool mondkapjes dragen in de gangen en worden geacht om tweemaal per week een zelftest te doen.

Dat een kwart van de scholen nog steeds geen goed ventilatiesysteem heeft, is volgens Slob geen reden het onderwijs niet te heropenen. Hij zei onlangs in een interview met NRC dat scholen nog steeds een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning voor de aanleg van een goed ventilatiesysteem „Er is op het moment gewoon nog geld. En schoolbesturen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid om het te regelen.”

De schoolsluiting kwam half december onverwacht en leidde tot veel kritiek. Zowel OMT-leden als onderwijsminister Arie Slob zeiden kort voor het besluit nog dat de scholen niet opnieuw zouden sluiten, omdat de schade van eerdere schoolsluitingen te groot is. Veel leerlingen liepen leerachterstanden op en kregen door de lange periodes thuis last van somberheid en eenzaamheid. Unicef Nederland en 59 andere organisaties schreven donderdag in een open brief aan het kabinet dat scholen nooit meer dicht mogen om een pandemie te bestrijden. Het belang van kinderen speelt een te kleine rol in de afwegingen over het coronabeleid, vinden zij, terwijl de schade te groot is.

De oproep kreeg afgelopen weekend bijval van ruim zestig schoolleiders van middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam: „Dagelijks ondervinden we de schade die scholieren de afgelopen coronaperiode hebben opgelopen en we zien dit terug in zowel vertraging bij het leren als de (sociale) ontwikkeling van veel van onze leerlingen. Die vertraging wordt steeds lastiger in te halen.”

Het nieuwe kabinet, dat volgende week wordt beëdigd, besluit op 14 januari ook over verlenging van de lockdown voor andere sectoren. De Jonge zei dat veel afhangt van hoeveel mensen nog een boosterprik gaan halen. Later deze week is zo’n 60 procent van de Nederlanders geboosterd, maar het kabinet wil dit richting de 90 procent krijgen. Dat is volgens De Jonge „heel bepalend voor de ruimte die we gaan hebben om te versoepelen”.